Володин обратился к главе бундестага и лидерам пяти его фракций ФРГ из-за Мерца

6 июня Мерц в разговоре с президентом США Дональдом Трампом напомнил, что этот день является годовщиной высадки войск в Нормандии. По его словам, это было освобождение Германии от нацистской диктатуры. После этого канцлер ФРГ заявил, что именно США положили конец военным действиям в Европе. Трамп, в свою очередь, с иронией предположил, что для Мерца годовщина высадки союзников в Нормандии стала «не самым приятным днем».