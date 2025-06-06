Володин обратился к главе бундестага и лидерам пяти его фракций ФРГ из-за Мерца
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное обращение президенту бундестага Юлии Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии из-за заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца, озвученных им в США.
По мнению Володина, Мерц, говоря об итогах Второй Мировой войны, исказил историю победы над нацизмом и высказался в поддержку властей Украины. Председатель нижней палаты российского парламента считает, что канцлера нужно пригласить в бундестаг, чтобы он восполнил пробелы в памяти и ознакомился с надписями на стенах рейхстага, увидев, на каком языке и кем они были написаны.
«Сегодня правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии – вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы», – подчеркнул Володин.
6 июня Мерц в разговоре с президентом США Дональдом Трампом напомнил, что этот день является годовщиной высадки войск в Нормандии. По его словам, это было освобождение Германии от нацистской диктатуры. После этого канцлер ФРГ заявил, что именно США положили конец военным действиям в Европе. Трамп, в свою очередь, с иронией предположил, что для Мерца годовщина высадки союзников в Нормандии стала «не самым приятным днем».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на это заявление Мерца. В своей речи канцлер ФРГ не упомянул о решающей роли СССР в освобождении Германии от нацизма.