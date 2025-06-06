Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Володин обратился к главе бундестага и лидерам пяти его фракций ФРГ из-за Мерца

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное обращение президенту бундестага Юлии Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии из-за заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца, озвученных им в США.

По мнению Володина, Мерц, говоря об итогах Второй Мировой войны, исказил историю победы над нацизмом и высказался в поддержку властей Украины. Председатель нижней палаты российского парламента считает, что канцлера нужно пригласить в бундестаг, чтобы он восполнил пробелы в памяти и ознакомился с надписями на стенах рейхстага, увидев, на каком языке и кем они были написаны.

«Сегодня правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии – вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы», – подчеркнул Володин.

6 июня Мерц в разговоре с президентом США Дональдом Трампом напомнил, что этот день является годовщиной высадки войск в Нормандии. По его словам, это было освобождение Германии от нацистской диктатуры. После этого канцлер ФРГ заявил, что именно США положили конец военным действиям в Европе. Трамп, в свою очередь, с иронией предположил, что для Мерца годовщина высадки союзников в Нормандии стала «не самым приятным днем».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на это заявление Мерца. В своей речи канцлер ФРГ не упомянул о решающей роли СССР в освобождении Германии от нацизма.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных