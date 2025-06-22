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Совет Безопасности ООН проведет заседание по Ирану 22 июня

Ведомости

Совет безопасности ООН 22 июня проведет заседание, посвященное атаке США по иранским ядерным объектам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Сегодня в 15:00 (22:00 мск) состоится заседание Совета, посвященное ударам США», – говорится в сообщении.

После ударов США иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани запросил экстренное заседание Совбеза для безотлагательного рассмотрения «вопиющего и незаконного акта агрессии». По его словам, удары по Ирану представляют собой грубое нарушение международного права.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал международные организации принять меры в связи с атакой США по его стране. Он добавил, что Иран, основываясь на Уставе ООН, имеет право на самооборону, а принципы и законы дают стране право «защищать себя, свою безопасность, свои интересы и нацию».

В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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