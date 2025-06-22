Совет Безопасности ООН проведет заседание по Ирану 22 июня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал международные организации принять меры в связи с атакой США по его стране. Он добавил, что Иран, основываясь на Уставе ООН, имеет право на самооборону, а принципы и законы дают стране право «защищать себя, свою безопасность, свои интересы и нацию».