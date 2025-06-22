Совет Безопасности ООН проведет заседание по Ирану 22 июня
Совет безопасности ООН 22 июня проведет заседание, посвященное атаке США по иранским ядерным объектам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.
«Сегодня в 15:00 (22:00 мск) состоится заседание Совета, посвященное ударам США», – говорится в сообщении.
После ударов США иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани запросил экстренное заседание Совбеза для безотлагательного рассмотрения «вопиющего и незаконного акта агрессии». По его словам, удары по Ирану представляют собой грубое нарушение международного права.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал международные организации принять меры в связи с атакой США по его стране. Он добавил, что Иран, основываясь на Уставе ООН, имеет право на самооборону, а принципы и законы дают стране право «защищать себя, свою безопасность, свои интересы и нацию».
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует.