Госдеп после бомбардировки Ирана заявил о готовности США вернуться к переговорам
США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном уже 23 июня, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
«Это предложение все еще в силе. Мы готовы говорить с ними завтра и начать работать над этим», – сказал Рубио, добавив, что Вашингтон хочет добиться отсутствия ядерного оружия у Ирана.
Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Тегерана. Глава Пентагона заявил, что американская операция была «смелой и блестящей» и «показала миру, что американское сдерживание вернулось».
Американские бомбардировщики в ночь на 22 июня нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным CNN, против Фордо США применили 30 000-фунтовую (31,6 т) бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – впервые в боевых условиях.
После атаки президент США Дональд Трамп произнес речь, в которой заявил, что Иран теперь «обязан заключить мир». Он добавил, что если этого не произойдет, будущие атаки будут гораздо масштабнее. Также американцы заявили, что если Иран примет ответные действия против США, за этим последуют еще более мощные атаки.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных военных. Тегеран в ответ начал обстреливать Тель-Авив при помощи ракет и дронов.