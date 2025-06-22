Госдеп после бомбардировки Ирана заявил о готовности США вернуться к переговорам

После атаки президент США Дональд Трамп произнес речь, в которой заявил, что Иран теперь «обязан заключить мир». Он добавил, что если этого не произойдет, будущие атаки будут гораздо масштабнее. Также американцы заявили, что если Иран примет ответные действия против США, за этим последуют еще более мощные атаки.