Хаменеи заявил, что Иран в ответ «ударил США по щеке»
В своих ударах по территории Ирана США не достигли никаких результатов. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи в обращении к нации, передает Tasnim.
По его мнению, Вашингтон вступил в конфликт только потому что руководство США осознало, что Израиль обречен на полное уничтожение.
«Здесь тоже победила Исламская Республика и в ответ ударила по щеке Соединенные Штаты», – заявил Хаменеи.
В ходе своей речи он также заявил о победе Тегерана в вооруженном конфликте с Израилем. «Несмотря на весь этот шум, несмотря на все эти заявления, сионистский режим под ударами Исламской Республики был почти раздавлен», – сказал он.
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Через два часа Тель-Авив заявил о нарушении перемирия после запуска новых ракет из Исламской Республики. Позднее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что израильские ВВС в ответ нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Нетаньяху Израиль воздержался от новых атак.