«Киевская площадь» хочет привести люксовый бренд Raffles в Россию

Первый отель под этим названием может появиться рядом с парком «Зарядье»

Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Люкс поселится в Зарядье

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Ярослав Чингаев для Ведомостей

«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева ведет переговоры с гостиничным оператором Accor об управлении гостиничным комплексом, который строится рядом с парком «Зарядье» на Варварке, рассказали «Ведомостям» один из партнеров девелопера, знакомый бизнесменов и два консультанта, сотрудничающих с Accor. По их словам, если стороны договорятся, отель будет работать под люксовым брендом Raffles. Соглашение может быть подписано в течение нескольких недель, уверяют собеседники «Ведомостей».

Представитель «Киевской площади» сообщил лишь, что компания ведет переговоры об управлении отелем на Варварке со многими международными гостиничными операторами, но соглашений не подписано. Гендиректор Accor New East Europe Алексис Деларофф от комментариев отказался.