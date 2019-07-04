Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: Жилье не в счет

Две трети жилья в Москве будет достраиваться по старой схеме

Застройщики не спешат переходить на эскроу-счета

Новые правила строительства пока не прижились в Москве. Лишь 20% жилья в городе будет достраиваться с использованием эскроу-счетов, следует из сообщения председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой на Московском урбанистическом форуме, это 137 проектов на 7,2 млн кв. м. По старой схеме застройщики закончат 374 проекта: по ним согласно данным столичного стройкомплекса возводится 23,7 млн кв. м – две трети от строящихся в столице 36 млн кв. м жилья. Оставшиеся проекты, по словам Пятовой, либо строятся за счет бюджета с использованием спецсчетов, либо уже завершаются.

Перейти на эскроу-счета при продаже квартир российские застройщики должны с 1 июля. Закон о долевом строительстве запрещает оплачивать проекты деньгами дольщиков напрямую – они поступают на специальные счета в банках. Получить эти деньги застройщик может лишь по завершении строительства, а до этого он должен строить только за заемные или собственные средства.

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