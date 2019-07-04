Две трети жилья в Москве будет достраиваться по старой схеме
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Новые правила строительства пока не прижились в Москве. Лишь 20% жилья в городе будет достраиваться с использованием эскроу-счетов, следует из сообщения председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой на Московском урбанистическом форуме, это 137 проектов на 7,2 млн кв. м. По старой схеме застройщики закончат 374 проекта: по ним согласно данным столичного стройкомплекса возводится 23,7 млн кв. м – две трети от строящихся в столице 36 млн кв. м жилья. Оставшиеся проекты, по словам Пятовой, либо строятся за счет бюджета с использованием спецсчетов, либо уже завершаются.
Перейти на эскроу-счета при продаже квартир российские застройщики должны с 1 июля. Закон о долевом строительстве запрещает оплачивать проекты деньгами дольщиков напрямую – они поступают на специальные счета в банках. Получить эти деньги застройщик может лишь по завершении строительства, а до этого он должен строить только за заемные или собственные средства.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}