Власти Москвы в первом полугодии выдали в 7 раз меньше разрешений на строительство

Это связано с ажиотажным спросом на них в прошлом году – перед реформой долевого строительства

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Основная причина снижения количества выданных разрешений – реформа долевого строительства Андрей Гордеев / Ведомости

За шесть месяцев 2019 г. выдано 197 разрешений на строительство 2,86 млн кв. м недвижимости, из них 60 – жилье на 1,6 млн кв. м, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора. Это в 7 раз меньше, чем за январь – июнь прошлого года. Тогда столичные власти выдали разрешения на строительство 20,18 млн кв. м, из них жилья – на 17,87 млн кв. м. За весь прошлый год столичные власти выдали в 2,2–2,5 раза больше разрешений, чем в 2017 г., – на 25,4 млн кв. м, из них жилья – 21,45 млн кв. м против 11,4 млн и 8,5 млн кв. м соответственно.

Основная причина снижения количества выданных разрешений – реформа долевого строительства, говорит гендиректор Level Group Кирилл Игнахин. 1 июля 2018 г. вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве, которые значительно ужесточили требования к застройщикам, в частности, тогда их обязали ввести банковское сопровождение проектов, запретили принимать оплату наличными и проч. А со временем предполагалось перевести продажи квартир через счета эскроу – на них деньги покупателей должны находиться до завершения стройки.