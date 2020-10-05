У 5-звездочной гостиницы Astrum в Щелкове меняется владелец

У 5-звездочной гостиницы Astrum в Щелкове меняется владелецТверской депутат переделает ее в многофункциональный центр
Бизнесмен Александр Жуков стал победителем торгов по продаже имущества ООО «Отель», следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В лотовой документации сказано, что этой компании принадлежат недостроенная 5-звездочная гостиница (34 760 кв. м), ледовый каток и земельный участок на 1,7 га на набережной реки Клязьмы в подмосковном Щелкове.
Возведение одной из первых люксовых гостиниц в Московской области началось еще в 2006 г. Девелопером проекта выступал холдинг «Щелковский», который специализировался на строительстве жилья и коммерческой недвижимости в Щелкове. 115-метровый отель на 184 номера изначально был назван «Звездным», поэтому на закладку капсулы в его основание было приглашено несколько советских летчиков-космонавтов, например Алексей Леонов и Валентина Терешкова. Спустя несколько лет «Щелковский» договорился с австрийской компанией Vienna International об управлении будущей гостиницей, после чего она была переименована в Astrum Spa & Conference Hotel Shelkovo.
Открытие отеля было запланировано на 2013 г., однако уложиться в эти сроки «Щелковскому» не удалось. Через два года, как сообщала газета «Коммерсантъ», владелец холдинга Дмитрий Барченков был арестован по факту мошенничества в особо крупном размере и отмывания денег. По версии следствия, он привлек у банка «Хованский» $35 млн на достройку Astrum и модернизацию Щелковского рынка и не вернул их. В 2018–2019 гг. Барченков был приговорен к лишению свободы сроком на 14 лет, сказано на сайте Щелковского городского суда. Два года назад администрация города грозила даже снести гостиницу, если ее собственник не завершит ее в кратчайшие сроки. Впрочем, юридический владелец комплекса – ООО «Отель» – еще в 2016 г. был признан банкротом, его имущество сейчас находится в залоге у банка «Траст.
Жуков, по данным «СПАРК-Интерфакса», – бывший гендиректор тверской компании «Энергомакс», которая специализировалась на ремонте электрического оборудования. В 2017 г. он был избран депутатом Тверской городской думы от партии КПРФ, сказано на ее сайте. Из декларации о доходах депутатов следует, что в прошлом году Жуков заработал 17,7 млн руб.
Арбитражный управляющий несколько раз пытался продать Astrum – сперва за 1,5 млрд руб., затем за 1,35 млрд руб. Cразу две заявки на участие в торгах подала компания ООО «Сектор», но ее предложения (390 млн и 360 млн руб.) были отклонены. В итоге победителем аукциона был признан Жуков, который предложил за имущество ООО «Отель» 300 млн руб. 8630 руб. за 1 кв. м – крайне привлекательная цена за такой актив, отмечают управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов и член совета директоров JLL Микаэл Казарян. При этом в строительство Astrum и ее оснащение было вложено несколько миллиардов рублей, напоминает владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.
Дом от «Щелковского»
У холдинга «Щелковский» остался еще один крупный проблемный актив. ООО «Отель» принадлежит недостроенный апарт-комплекс «Дом на набережной», который ранее также назывался Astrum Residence. Его общая площадь – 79 524 кв. м. В интервью газете «Коммерсантъ» владелец «Щелковского» Дмитрий Барченков говорил, что он будет введен в эксплуатацию в 2015 г. Сейчас степень его готовности составляет 59%, сказано в лотовой документации. «Дом на набережной» планируется продать уже в этом году. Начальная стоимость – 673 млн руб.
Представитель Жукова сообщил «Ведомостям», что он планирует переделать Astrum в многофункциональный комплекс. В данный момент проводится обследование объекта для определения состояния здания и суммы необходимых инвестиций, говорит собеседник «Ведомостей». С экономической точки зрения здание отеля имеет смысл перестроить в апарт-комплекс, считают Богданов и Казарян. Последний оценивает инвестиции в редевелопмент отеля в 0,8–1 млрд руб. Логичного объяснения, почему владельцы проекта решили когда-то построить в Щелкове 5-звездочную гостиницу, да еще и такой площади и с таким оборудованием, нет, говорит Ивашкевич. Он предполагает, что это, скорее всего, связано с личными амбициями девелопера, ведь окупить затраты на такой проект было бы просто невозможно. Сейчас площади комплекса можно было бы использовать под апартаменты, офисы и небольшую гостиницу категории не выше «4 звезды», резюмирует Ивашкевич.
У Жукова есть опыт инвестиций и в другие объекты недвижимости, говорит его представитель. Конкретные примеры он не привел. На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве сказано, что в этом году он за 102,7 млн руб. выкупил бывший офис Маст-банка (1092 кв. м) в Известковом переулке в Москве.
Многие бизнесмены в последнее время активно покупают недвижимость на различных аукционах. В отчете CBRE сказано, что с I по III квартал 2020 г. доля таких сделок выросла с 8 до 24%. Это новый тренд этого года, некоторые аукционы, особенно в рамках процедуры банкротства, позволяют приобрести активы по очень выгодной цене, отмечает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Так, «Киевская площадь» не так давно купила на таких торгах оптово-распределительный центр «Четыре сезона» (более 60 000 кв. м) в Домодедове, а акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков – аналогичный комплекс (98 000 кв. м) в Солнечногорском районе Подмосковья.