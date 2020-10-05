У 5-звездочной гостиницы Astrum в Щелкове меняется владелец

Открытие отеля было запланировано на 2013 г., однако уложиться в эти сроки «Щелковскому» не удалось. Через два года, как сообщала газета «Коммерсантъ», владелец холдинга Дмитрий Барченков был арестован по факту мошенничества в особо крупном размере и отмывания денег. По версии следствия, он привлек у банка «Хованский» $35 млн на достройку Astrum и модернизацию Щелковского рынка и не вернул их. В 2018–2019 гг. Барченков был приговорен к лишению свободы сроком на 14 лет, сказано на сайте Щелковского городского суда. Два года назад администрация города грозила даже снести гостиницу, если ее собственник не завершит ее в кратчайшие сроки. Впрочем, юридический владелец комплекса – ООО «Отель» – еще в 2016 г. был признан банкротом, его имущество сейчас находится в залоге у банка «Траст.