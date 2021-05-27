PNK Group планирует создать крупнейший индустриальный кластер в России

PNK Group планирует создать крупнейший индустриальный кластер в РоссииОна построит в подмосковном Домодедове логопарк на 3 млн кв. м
Проект логистического комплекса «PNK парк Домодедово», строительством которого занимается девелопер PNK Group, оказался гораздо масштабнее, чем это считалось ранее. В прошлом году компания заявляла, что планирует в его рамках возвести на 276 га около 800 000 кв. м недвижимости. Однако, как рассказал «Ведомостям» управляющий фондом «ПНК девелопмент» Дмитрий Пилевин, девелопер консолидировал рядом с «PNK парк Домодедово» в общей сложности 1000 га и намерен возвести на них индустриальный кластер на 3 млн кв. м. Эту информацию подтверждают и два консультанта, работавших с PNK Group.
По их данным, большая часть территории была выкуплена у казахстанского «БТА банка». Его представитель от комментариев отказался. Инвестиции в строительство всего индустриального кластера Пилевин оценивает более чем в 100 млрд руб. По данным PNK Group, на данный момент в рамках первой очереди проекта уже практически достроен первый корпус на 90 000 кв. м. Кроме того, девелопер ранее сдал там в аренду 182 000 кв. м интернет-магазину «Всеинструменты.ру». Еще 110 000 кв. м в этом комплексе займет «Вкусвилл». Складские комплексы для них уже строятся.