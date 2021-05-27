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PNK Group планирует создать крупнейший индустриальный кластер в России

Она построит в подмосковном Домодедове логопарк на 3 млн кв. м
Дарья Молоткова
Несмотря на высокую конкуренцию в районе Домодедова, спрос на склады там остается довольно высоким /PNK Group

Проект логистического комплекса «PNK парк Домодедово», строительством которого занимается девелопер PNK Group, оказался гораздо масштабнее, чем это считалось ранее. В прошлом году компания заявляла, что планирует в его рамках возвести на 276 га около 800 000 кв. м недвижимости. Однако, как рассказал «Ведомостям» управляющий фондом «ПНК девелопмент» Дмитрий Пилевин, девелопер консолидировал рядом с «PNK парк Домодедово» в общей сложности 1000 га и намерен возвести на них индустриальный кластер на 3 млн кв. м. Эту информацию подтверждают и два консультанта, работавших с PNK Group.

По их данным, большая часть территории была выкуплена у казахстанского «БТА банка». Его представитель от комментариев отказался. Инвестиции в строительство всего индустриального кластера Пилевин оценивает более чем в 100 млрд руб. По данным PNK Group, на данный момент в рамках первой очереди проекта уже практически достроен первый корпус на 90 000 кв. м. Кроме того, девелопер ранее сдал там в аренду 182 000 кв. м интернет-магазину «Всеинструменты.ру». Еще 110 000 кв. м в этом комплексе займет «Вкусвилл». Складские комплексы для них уже строятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных