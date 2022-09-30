Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке складской недвижимости

Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке складской недвижимостиAliExpress откажется от большей части площадей в логопарке на востоке Подмосковья
Маркетплейс AliExpress пересмотрел условия сделки с региональным девелопером «Адва» по аренде площадей в логопарке «Обухово», который строится на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этими компаниями. Источник, близкий к одной из них, эту информацию подтвердил. Изначально AliExpress планировала арендовать в этом складском комплексе по схеме build-to-suit (предполагает строительство под ключ) 180 000 кв. м, договор между сторонами был подписан весной 2022 г.
Сама сделка считалась третьей крупнейшей транзакцией на рынке логистической недвижимости за всю его историю. Теперь же маркетплейс договорился оставить за собой лишь одно из трех зданий проекта, строительство которого уже началось, говорят собеседники «Ведомостей». Один из них сообщил, что его площадь – 40 000 кв. м, второй утверждает, что речь идет о 60 000 кв. м. Запрос в «Адва» остался без ответа. Представители AliExpress и консалтинговой компании CORE.XP, которую участники рынка называют консультантом этой сделки, от комментариев отказались.
«AliExpress Россия» – совместное предприятие VK, USM International, китайской Alibaba Group и Российского фонда прямых инвестиций. Маркетплейс работает отдельно от глобальной AliExpress, подконтрольной Alibaba Group. Чистый оборот AliExpress от продаж по итогам 2021 г. (более поздних данных нет) составил 306 млрд руб., что на 46% превышает показатели предыдущего года. Число заказов у компании к декабрю составило 205 000 в день (+220% год к году), а количество уникальных пользователей превысило 80,2 млн человек (+31%).