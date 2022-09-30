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Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке складской недвижимости

AliExpress откажется от большей части площадей в логопарке на востоке Подмосковья
Дарья Молоткова Антон Филатов
Решение Aliexpress по сокращению складских площадей может быть связано с изменением стратегии работы компании / Aly Song / Reuters

Маркетплейс AliExpress пересмотрел условия сделки с региональным девелопером «Адва» по аренде площадей в логопарке «Обухово», который строится на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этими компаниями. Источник, близкий к одной из них, эту информацию подтвердил. Изначально AliExpress планировала арендовать в этом складском комплексе по схеме build-to-suit (предполагает строительство под ключ) 180 000 кв. м, договор между сторонами был подписан весной 2022 г.

Сама сделка считалась третьей крупнейшей транзакцией на рынке логистической недвижимости за всю его историю. Теперь же маркетплейс договорился оставить за собой лишь одно из трех зданий проекта, строительство которого уже началось, говорят собеседники «Ведомостей». Один из них сообщил, что его площадь – 40 000 кв. м, второй утверждает, что речь идет о 60 000 кв. м. Запрос в «Адва» остался без ответа. Представители AliExpress и консалтинговой компании CORE.XP, которую участники рынка называют консультантом этой сделки, от комментариев отказались.

«AliExpress Россия» – совместное предприятие VK, USM International, китайской Alibaba Group и Российского фонда прямых инвестиций. Маркетплейс работает отдельно от глобальной AliExpress, подконтрольной Alibaba Group. Чистый оборот AliExpress от продаж по итогам 2021 г. (более поздних данных нет) составил 306 млрд руб., что на 46% превышает показатели предыдущего года. Число заказов у компании к декабрю составило 205 000 в день (+220% год к году), а количество уникальных пользователей превысило 80,2 млн человек (+31%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных