Сорвалась одна из крупнейших сделок на рынке складской недвижимости

Сама сделка считалась третьей крупнейшей транзакцией на рынке логистической недвижимости за всю его историю. Теперь же маркетплейс договорился оставить за собой лишь одно из трех зданий проекта, строительство которого уже началось, говорят собеседники «Ведомостей». Один из них сообщил, что его площадь – 40 000 кв. м, второй утверждает, что речь идет о 60 000 кв. м. Запрос в «Адва» остался без ответа. Представители AliExpress и консалтинговой компании CORE.XP, которую участники рынка называют консультантом этой сделки, от комментариев отказались.