У компании, близкой к турецкому подрядчику Ant Development и группе «Киевская площадь», появился новый проект в Москве

У проекта жилого комплекса на 30 000 кв. м на Малой Филевской улице на западе столицы сменился владелец. По данным «СПАРК-Интерфакса», в конце мая новым собственником фирмы «УЗ ДЭУ-маркет», на балансе которой находится земельный участок на 0,5 га по этому адресу, стала компания «Старк». Она была создана партнером группы «Киевская площадь» Робертом Узиловым, бизнесменом Юрием Хихинашвили (человек с такими же именем и фамилией является сыном совладельца «Патеро девелопмента» Теймураза Хихинашвили), а также Гювеном Дюндаром, генеральным директором Ant Development, и Муратом Вуралом, финансовым директором турецкой строительной группы Ant Yapi (в нее входит и Ant Development). Связаться с Хихинашвили и Узиловым не удалось. Представитель Ant Development от комментариев отказался. Представитель «Киевской площади» ранее говорил, что группа не имеет отношения к компании «Старк».