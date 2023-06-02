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У компании, близкой к турецкому подрядчику Ant Development и группе «Киевская площадь», появился новый проект в Москве

Она может построить жилой комплекс на западе столицы
Дарья Молоткова Антон Филатов
Инвестиции в строительство жилого комплекса оценивают в 3,5–4 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

У проекта жилого комплекса на 30 000 кв. м на Малой Филевской улице на западе столицы сменился владелец. По данным «СПАРК-Интерфакса», в конце мая новым собственником фирмы «УЗ ДЭУ-маркет», на балансе которой находится земельный участок на 0,5 га по этому адресу, стала компания «Старк». Она была создана партнером группы «Киевская площадь» Робертом Узиловым, бизнесменом Юрием Хихинашвили (человек с такими же именем и фамилией является сыном совладельца «Патеро девелопмента» Теймураза Хихинашвили), а также Гювеном Дюндаром, генеральным директором Ant Development, и Муратом Вуралом, финансовым директором турецкой строительной группы Ant Yapi (в нее входит и Ant Development). Связаться с Хихинашвили и Узиловым не удалось. Представитель Ant Development от комментариев отказался. Представитель «Киевской площади» ранее говорил, что группа не имеет отношения к компании «Старк».

Сейчас здание на Малой Филевской улице, по данным Росреестра, используется в качестве офиса. Именно здесь зарегистрирована компания «Патеро девелопмент», которая строила торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте и три комплекса «Золотой Вавилон» в разных районах Москвы. Ее совладелец Теймураз Хихинашвили комментировать вопросы в отношении данного объекта не стал. В прошлом году на этом участке Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила строительство жилого комплекса с объектами ритейла, спортивной инфраструктуры и проч. Кто будет застройщиком данного проекта, тогда не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных