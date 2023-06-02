У компании, близкой к турецкому подрядчику Ant Development и группе «Киевская площадь», появился новый проект в Москве

У компании, близкой к турецкому подрядчику Ant Development и группе «Киевская площадь», появился новый проект в МосквеОна может построить жилой комплекс на западе столицы
У проекта жилого комплекса на 30 000 кв. м на Малой Филевской улице на западе столицы сменился владелец. По данным «СПАРК-Интерфакса», в конце мая новым собственником фирмы «УЗ ДЭУ-маркет», на балансе которой находится земельный участок на 0,5 га по этому адресу, стала компания «Старк». Она была создана партнером группы «Киевская площадь» Робертом Узиловым, бизнесменом Юрием Хихинашвили (человек с такими же именем и фамилией является сыном совладельца «Патеро девелопмента» Теймураза Хихинашвили), а также Гювеном Дюндаром, генеральным директором Ant Development, и Муратом Вуралом, финансовым директором турецкой строительной группы Ant Yapi (в нее входит и Ant Development). Связаться с Хихинашвили и Узиловым не удалось. Представитель Ant Development от комментариев отказался. Представитель «Киевской площади» ранее говорил, что группа не имеет отношения к компании «Старк».
Сейчас здание на Малой Филевской улице, по данным Росреестра, используется в качестве офиса. Именно здесь зарегистрирована компания «Патеро девелопмент», которая строила торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте и три комплекса «Золотой Вавилон» в разных районах Москвы. Ее совладелец Теймураз Хихинашвили комментировать вопросы в отношении данного объекта не стал. В прошлом году на этом участке Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила строительство жилого комплекса с объектами ритейла, спортивной инфраструктуры и проч. Кто будет застройщиком данного проекта, тогда не сообщалось.