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Главная / Недвижимость /

«Авиапарк» выставлен на продажу за 100 млрд рублей

Крупнейший торгово-развлекательный комплекс в Европе продается уже не первый раз
Екатерина Волкова
Владимир Гердо / ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС

Собственники торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк», расположенного на Ходынском поле рядом со ст. м. «ЦСКА», вновь начали искать инвестора, готового приобрести у них этот объект. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим комплексом. По их данным, для реализации этого актива они привлекли компанию Astoria Capital, созданную выходцами из Сбербанка. Владельцы центра рассчитывают выручить за него 100–120 млрд руб., говорит один из собеседников. Второй уточняет, что примерно половина этой суммы – долговые обязательства. Он также добавляет, что предложение о приобретении «Авиапарка» уже разослано по многим крупным инвестиционным холдингам, а также отдельным профильным игрокам. Их названия он не уточнил, сообщив лишь, что на данный момент ни с одним из них никакие обязывающие документы не подписаны.

«Авиапарк» на 400 000 кв. м является крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в Европе. Он был построен в 2014 г. Инвестиции в этот объект составили $1,4 млрд. По итогам 2023 г. арендный доход торгового центра составлял $85 млн, считал тогда Forbes. Владельцем центра выступает АО «ТВК «Авиапарк», по данным на декабрь 2022 г., оно принадлежит кипрской Darkforest Holding Company. Его текущие бенефициары не известны. Изначально компания принадлежала бывшему топ-менеджеру Amma Development Михаилу Зайцу и миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Последний после введения в отношении него санкций со стороны США и Европы в 2014 г. передал свою долю в «Авиапарке» своему сыну Игорю. Позже она перешла Лилии Ротенберг (дочь Аркадия. – «Ведомости»). Связаться с Зайцем, а также представителями «Авиапарка» и Astoria Capital не удалось. Представитель Ротенбергов сообщил, что никто из семьи Ротенберг не имеет отношения к ТРЦ «Авиапарк» с 2021 г.

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