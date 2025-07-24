«Авиапарк» выставлен на продажу за 100 млрд рублей

Собственники торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк», расположенного на Ходынском поле рядом со ст. м. «ЦСКА», вновь начали искать инвестора, готового приобрести у них этот объект. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим комплексом. По их данным, для реализации этого актива они привлекли компанию Astoria Capital, созданную выходцами из Сбербанка. Владельцы центра рассчитывают выручить за него 100–120 млрд руб., говорит один из собеседников. Второй уточняет, что примерно половина этой суммы – долговые обязательства. Он также добавляет, что предложение о приобретении «Авиапарка» уже разослано по многим крупным инвестиционным холдингам, а также отдельным профильным игрокам. Их названия он не уточнил, сообщив лишь, что на данный момент ни с одним из них никакие обязывающие документы не подписаны.