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С 2018 года программа «Моя улица» придет в спальные районы Москвы

Благоустройство по программе «Моя улица» в 2018 г. будет проводиться в спальных районах Москвы. Как передает агентство «Москва», это мэр города Сергей Собянин заявил в Мосгордуме, представляя отчет о работе мэрии за минувший год и бюджет на 2018-2020 гг. По словам градоначальника, основные работы по этой программе внутри Садового кольца закончились. Он напомнил, что реконструкция проводилась и в столичных парках и в результате всех проведенных работ на благоустроенных улицах стало больше пешеходов.

«В следующем году мы переходим от массовой и проблемной реконструкции центра к спокойной планомерной работе по благоустройству, с полным пониманием того, что не только в центре, но и в других районах, там, где живет большинство москвичей, Москва должна быть комфортной и удобной», - сказал Собянин.

В интервью «Ведомостям» мэр говорил, что в 2017 г. на «Мою улицу» было выделено около 50 млрд руб., а в 2018 г. расходы на благоустройство будут сокращены вдвое. По данным РБК, в 2018 г. на благоустройство улиц в бюджете было запланировано 33,3 млрд руб., в 2019 г. - 30,6 млрд руб., в 2020 г. - 30,5 млрд руб. С учетом расходов текущего, 2017 г., суммарные расходы на программу до 2020 г. достигнут 200 млрд руб., сообщал портал.