Бухгалтерский аутсорсинг: зачем нужен и кому подходит

На чем зарабатывает аутсорсер?

Крупные аутсорсинговые компании вкладывают немалые деньги в привлечение высококлассных специалистов, повышение их квалификации и аттестацию, внутренний аудит, автоматизацию учетных процессов, защиту и безопасное хранение данных клиентов, разработку уникальных решений, страхование ответственности за ошибки и т. д. Резонный вопрос: на чем тогда они зарабатывают? Кроме как установить заоблачные цены на обслуживание, вариантов нет. Но это не так.



4 основных компонента эффективности аутсорсинговой компании



1. Четкое разделение труда. Дорогие и компетентные сотрудники строят процессы, которые можно передать на поддержку массовому (дешевому) персоналу.

Руководители проектов выстраивают процесс и учетную политику.

Главные бухгалтеры отлаживают все процессы расчетчиков, кадровиков, валютный банк, ввод первички.

IT-сотрудники осуществляют интеграции с IT-системами клиента, настраивают процесс обслуживания, берут 1С на хостинг.



2. Массовый персонал и эффективный HR. Трудоемкие и механические операции при бухгалтерском аутсорсинге переносят в регионы, где рабочая сила объективно дешевле. Стандартизированные процессы найма и адаптации персонала позволяют нанимать сотрудников с лучшим соотношением зарплаты и профессионализма.



3. Производительность труда. Все обязанности, операции и малейшие действия сотрудников строго регламентированы и пошагово описаны.

Метрики по операциям (процессинг документов, разовые поручения)

Таймшиты для контроля маржинальности

Конвейер задач



4. Очень много IT и автоматизации. Лидеры рынка бухгалтерского аутсорсинга — это высокотехнологичные компании, которые автоматизируют и дорабатывают все процессы обслуживания, чтобы их упростить, удешевить, сделать более удобными для клиентов и самих бухгалтеров:

Интеграция с банками

Специальный софт для учета

Интеграция с ОФД

Облака с бэкапами

Service Desk, интегрированный с мессенджерами

Личные кабинеты клиента и сотрудников компании-клиента