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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Леонид Ошарин не выходил на связь и считался пропавшим с конца марта
Дарья Коржова Бэла Ляув Мария Истомина Алексей Никольский
Сергей Бобылев / ТАСС

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. С конца марта чиновник считался пропавшим без вести и не выходил на связь с близкими.

Следственный комитет подтвердил, что в Крыму найден мертвым житель Москвы 1973 года рождения, ранее объявленный в розыск, но имя умершего в сообщении не называется. Год совпадает с годом рождения Ошарина. Из сообщения следует, что мужчина прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси. Признаки насильственной смерти отсутствуют. Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны.

По предварительным данным, Ошарин совершил самоубийство, сообщил источник «Ведомостей», близкий к мэрии. «Его тело нашли сегодня в центре Ялты в арендуемой квартире в ванной», – уточнил он.

Ранее дочь Ошарина сообщила о его исчезновении в Крыму. На странице добровольческого поискового отряда «Москваспас» в социальной сети «В контакте» сообщалось, что 47-летнего Ошарина ищут в Ялте с 26 марта.

Чиновник перестал выходить на связь с 25 марта, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к столичному департаменту культуры. По его словам, Ошарин 26 марта должен был выйти на работу после отпуска, но не вышел.

Ошарин родился 22 января 1973 г. в городе Кинешме Ивановской области. Он женат, у него трое детей, сообщается на сайте мэрии.

Замруководителя департамента культуры Москвы Ошарин стал в 2018 г. До этого в разные годы был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ, директором Московского академического театра им. Маяковского, директором и заместителем художественного руководителя театра Et Cetera, занимал руководящие должности в некоторых других театрах столицы.

Представитель правительства Москвы отказался от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных