В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Следственный комитет подтвердил, что в Крыму найден мертвым житель Москвы 1973 года рождения, ранее объявленный в розыск, но имя умершего в сообщении не называется. Год совпадает с годом рождения Ошарина. Из сообщения следует, что мужчина прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси. Признаки насильственной смерти отсутствуют. Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны.