В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры МосквыЛеонид Ошарин не выходил на связь и считался пропавшим с конца марта
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. С конца марта чиновник считался пропавшим без вести и не выходил на связь с близкими.
Следственный комитет подтвердил, что в Крыму найден мертвым житель Москвы 1973 года рождения, ранее объявленный в розыск, но имя умершего в сообщении не называется. Год совпадает с годом рождения Ошарина. Из сообщения следует, что мужчина прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси. Признаки насильственной смерти отсутствуют. Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны.
По предварительным данным, Ошарин совершил самоубийство, сообщил источник «Ведомостей», близкий к мэрии. «Его тело нашли сегодня в центре Ялты в арендуемой квартире в ванной», – уточнил он.
Ранее дочь Ошарина сообщила о его исчезновении в Крыму. На странице добровольческого поискового отряда «Москваспас» в социальной сети «В контакте» сообщалось, что 47-летнего Ошарина ищут в Ялте с 26 марта.
Чиновник перестал выходить на связь с 25 марта, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к столичному департаменту культуры. По его словам, Ошарин 26 марта должен был выйти на работу после отпуска, но не вышел.
Ошарин родился 22 января 1973 г. в городе Кинешме Ивановской области. Он женат, у него трое детей, сообщается на сайте мэрии.
Замруководителя департамента культуры Москвы Ошарин стал в 2018 г. До этого в разные годы был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ, директором Московского академического театра им. Маяковского, директором и заместителем художественного руководителя театра Et Cetera, занимал руководящие должности в некоторых других театрах столицы.
Представитель правительства Москвы отказался от комментариев.