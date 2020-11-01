Бессмертный шпион

Бессмертный шпионЛучший из всех Бондов умер в возрасте 90 лет во сне в своем доме на Багамах
Шон Коннери, лучший из всех Бондов, умер в возрасте 90 лет во сне в своем доме на Багамах. И кажется, это лучшая смерть для человека, который подозревал, что вечен
Нет, правда, он, казалось, был и будет всегда. Шон Коннери не снимался последние 17 лет, но это не имеет ровно никакого значения: образ патриарха с седой бородой и лукавой улыбкой запечатлен в нашем сознании так же ярко, как если бы мы видели его вчера. Его сногсшибательное обаяние взрослого мужчины – редкое качество для той инфантильной профессии, которой он занимался. Сам Коннери не строил никаких иллюзий на этот счет. «Меня имели не меньше, чем проститутку», – говорил он о своей кинокарьере.
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