Бессмертный шпион

Нет, правда, он, казалось, был и будет всегда. Шон Коннери не снимался последние 17 лет, но это не имеет ровно никакого значения: образ патриарха с седой бородой и лукавой улыбкой запечатлен в нашем сознании так же ярко, как если бы мы видели его вчера. Его сногсшибательное обаяние взрослого мужчины – редкое качество для той инфантильной профессии, которой он занимался. Сам Коннери не строил никаких иллюзий на этот счет. «Меня имели не меньше, чем проститутку», – говорил он о своей кинокарьере.