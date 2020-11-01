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Бессмертный шпион

Лучший из всех Бондов умер в возрасте 90 лет во сне в своем доме на Багамах
Ольга Маршева
CLIVE BRUNSKILL / Getty Images via AFP

Шон Коннери, лучший из всех Бондов, умер в возрасте 90 лет во сне в своем доме на Багамах. И кажется, это лучшая смерть для человека, который подозревал, что вечен

Нет, правда, он, казалось, был и будет всегда. Шон Коннери не снимался последние 17 лет, но это не имеет ровно никакого значения: образ патриарха с седой бородой и лукавой улыбкой запечатлен в нашем сознании так же ярко, как если бы мы видели его вчера. Его сногсшибательное обаяние взрослого мужчины – редкое качество для той инфантильной профессии, которой он занимался. Сам Коннери не строил никаких иллюзий на этот счет. «Меня имели не меньше, чем проститутку», – говорил он о своей кинокарьере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных