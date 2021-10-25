Губернатор Севастополя подпишет указ о блокпостах в регионе 26 октября

Губернатор Севастополя подпишет указ о блокпостах в регионе 26 октябряЭто скажется на туристическом потоке во время «ковидных каникул», считают эксперты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 25 октября поручил правительству региона принять меры по борьбе с распространением коронавируса во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Указ об их введении ранее подписал президент Владимир Путин. Чтобы инфекция не проникала в город, в Севастополе появятся блокпосты – пункты контроля, на которых туристам необходимо будет предъявить справку или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании с оригиналом печати, или отрицательный ПЦР-тест, которому не больше семи дней, сообщается на сайте городского правительства. Механизм работы блокпостов и проверки документов прорабатывается.
«Нерабочие дни устанавливаются, чтобы изменить тяжелую ситуацию с коронавирусом. А наплыв людей, которые не могут подтвердить, что они сами не могут стать источниками распространения инфекции, нам не нужен», – заявил Развожаев. QR-коды для посещения общепита, бассейнов, мест массового скопления людей, экскурсий и т. д. в регионе действуют с 11 октября. Указ Развожаева о введении блокпостов будет подписан уже 26 октября, заявила «Ведомостям» представитель губернатора Татьяна Баева. Это превентивное решение региональных властей из-за введения нерабочих дней в других регионах, говорит бывший депутат законодательного собрания Севастополя Сергей Михайлюк: «Поток туристов может вырасти, так как погода этому благоприятствует, а власти хотят прервать цепочку заражений».
Правда, в реальности цепочки заражений не отслеживаются, жители не соблюдают масочный режим и в самом городе процветает рынок поддельных сертификатов о вакцинации, говорит бывший депутат законодательного собрания Борис Колесников: «Блокпосты уже были [в первую волну коронавируса], и никакого эффекта они не дали, кроме эффекта устрашения. Людей надо убеждать». 25 октября «Первый севастопольский» со ссылкой на заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина сообщал, что за прошедшую неделю рост числа заболевших коронавирусом составил 51%, остаток свободного коечного фонда – 6%. По данным сайта «Стопкоронавирус» на 25 октября, в Севастополе за предыдущие сутки выявлено 328 случаев заражения, умерло 15 человек.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что введенные в Севастополе меры скажутся на туристическом потоке. По ее словам, введение ограничений в 32 регионах, включая требования о заселении в отели по QR-кодам в некоторых из них, уже привело к тому, что поток перераспределяется по зарубежным направлениям. Глубина бронирования на внутренних направлениях с начала октября сократилась до 7–8 дней (летом достигала 4–8 недель), и вскоре цены на отдых на российских курортах начнут сильно снижаться, реагируя на отток туристов в Египет, Турцию и другие страны.
Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что потери туротрасли от ужесточения мер в Севастополе будут невелики: город привлекает своей обширной экскурсионной программой, но туристы, как правило, в нем не останавливаются. Остается нерешенным вопрос, пустят ли экскурсантов из других регионов и городов в Севастополь, особенно если у них есть прививка, но нет ПЦР-теста, отмечает Ромашкин. Аннуляции по Крыму (где для заселения с 25 октября требуется QR-код или его аналог. – «Ведомости») на нерабочие дни составляют около 7%. В соседнем Краснодарском крае туры не отменяются, потому что власти не ужесточили условия въезда, поэтому туда, скорее всего, и перенаправится поток отдыхающих из Москвы, Московской области, Петербурга, Ленобласти и Ростовской области, отметил Ромашкин.
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко отметила, что полномочия регионов устанавливать любые дополнительные меры безопасности «никто не отменял» и они сами делают выбор между «туризмом и безопасностью местных жителей и туристов». «Думаю, регион оценивает свою текущую ситуацию по наличию коек, медикаментов, врачей, которые готовы оказать помощь. Тем более что сезон все равно уже на спаде», – считает Костенко. По ее мнению, у регионов, которые опасаются наплыва туристов, достаточно времени, «чтобы принять такие решения», поэтому Краснодарский край до сих пор таких мер не принял.