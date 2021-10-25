Губернатор Севастополя подпишет указ о блокпостах в регионе 26 октября

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что потери туротрасли от ужесточения мер в Севастополе будут невелики: город привлекает своей обширной экскурсионной программой, но туристы, как правило, в нем не останавливаются. Остается нерешенным вопрос, пустят ли экскурсантов из других регионов и городов в Севастополь, особенно если у них есть прививка, но нет ПЦР-теста, отмечает Ромашкин. Аннуляции по Крыму (где для заселения с 25 октября требуется QR-код или его аналог. – «Ведомости») на нерабочие дни составляют около 7%. В соседнем Краснодарском крае туры не отменяются, потому что власти не ужесточили условия въезда, поэтому туда, скорее всего, и перенаправится поток отдыхающих из Москвы, Московской области, Петербурга, Ленобласти и Ростовской области, отметил Ромашкин.