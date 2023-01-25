Мосгорсуд 27 января рассмотрит жалобу Абызова о взыскании акций его компаний

Мосгорсуд 27 января рассмотрит жалобу Абызова о взыскании акций его компанийЗащита экс-министра настаивает на незаконности изъятия РЭС и «Электромагистрали»
Мосгорсуд 27 января разберется в споре бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и Генпрокуратуры, следует из картотеки суда.
20 октября 2020 г. Гагаринский райсуд постановил взыскать с Абызова и связанных с ним юрлиц более чем 32,5 млрд руб. по иску Генпрокуратуры (вышестоящий суд решение подтвердил). В июле 2022 г. определением того же суда был изменен способ и порядок исполнения решения суда о взыскании 32,5 млрд руб.: тогда вместо денежных средств на обращение в доход государства направили акции компаний АО «Региональные электрические сети» (РЭС) и АО «Электромагистраль», которые принадлежат экс-министру. Представляющий интересы Абызова адвокат Юлий Тай заявил «Ведомостям», что это решение суд принял без участия сторон.
Ранее Тай в беседе с «Ведомостями» называл эту замену способа исполнения решения «беспредельной», произошедшей при «абсолютно произвольном определении цены [акций] – по номинальной стоимости уставного капитала».
Суд определил вместо выплаты в бюджет части долга передать Росимуществу принадлежащие должникам акции АО «РЭС» и АО «Электромагистраль», говорит Тай: «При том, что рыночная стоимость акций к тому моменту по результатам оценки ФССП составляла порядка 39 млрд руб., но суд решил передать их по совокупной номинальной стоимости акций, используемой для расчета уставного капитала, – за 9,3 млрд руб.».
По его словам, для крупных энергетических компаний номинальная стоимость акций практически никогда не отражает их реальную цену. Для сравнения представитель экс-министра привел пример ПАО «Газпром», у которого уставный капитал составляет порядка 118 млрд руб., а номинальная цена 1 акции – всего лишь 5 руб. «При этом реальная цена акций на бирже кратно выше – около 156 руб. по состоянию на 25 января 2023 г., а стоимость всей компании по разным оценкам составляет от 3 трлн до 5 трлн руб.», – отметил Тай.
Согласно частной жалобе на решение Гагаринского райсуда (есть в распоряжении «Ведомостей»), обращение акций РЭС и «Электромагистрали» в доход государства Абызов считает незаконным, так как оно совершено в обход существующей публичной процедуры реализации имущества должника на торгах. Адвокаты, в частности, указывают, что в случае невозможности взыскания денежных средств акции компании можно было реализовать по ч. 3 ст. 87 «Об исполнительном производстве»: по ней продажа недвижимого имущества, ценных бумаг, имущественных прав и т. д. должника, на которые обращено взыскание, «осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона».
«Но это [проведение аукциона] оказалось невозможным ввиду ареста указанных акций в рамках уголовного дела (о создании преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности и др. – «Ведомости») и активного противодействия Генпрокуратуры по снятию арестов со спорных акций, т. е. недобросовестному поведению государственного обвинителя, что привело к объективной невозможности полного исполнения решения от 20 октября 2020 г. по настоящему делу», – отмечается в жалобе.
Ранее экс-министр предлагал передать государству акции РЭС и «Электромагистрали», но только по реальной цене, а «не кратно заниженной», писал «Коммерсантъ». Кроме того, сторона защиты обращала внимание, что Гагаринским райсудом удовлетворено заявление якобы не уполномоченного на это лица, не являющегося взыскателем по исполнительному производству. Таким правом обладает взыскатель, должник, судебный пристав и др. (ст. 434 ГПК). Как следует из материалов сводного исполнительного производства, Генпрокуратура не являлась взыскателем в данном деле. «Ведомости» не получили ответа на запрос в надзорное ведомство.