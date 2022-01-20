СК завершил расследование дела экс-министра Абызова
Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-министра России по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и 11 его соучастников, сообщила пресс-служба ведомства.
Фигурантам предъявлены обвинения по пяти статьям: создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
По данным СК, преступное сообщество, куда входили Абызов и его партнеры, в период с 2012 по 2018 г. похитили 4 млрд руб. у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС. Кроме того, от незаконной предпринимательской деятельности они получили доход более чем в 32,5 млрд руб.
Все фигуранты дела арестованы. На имущество Абызова, его сообщников и подконтрольных им компаний наложен арест. Дело с обвинительным заключением направят в суд.
Абызова арестовали в марте 2019 г. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и РЭС. Кроме того, в конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г., когда был министром. Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров более 32 млрд руб. в пользу государства. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск.
«Коммерсантъ» писал, что, по данным Генпрокуратуры, ФСБ и Росфинмониторинга, часть вырученных от сделок с экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. Однако в 2019 г. комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. Однако проект не состоялся и средства с десятипроцентным доходом, то есть $126,5 млн, подлежали возврату в Россию.
8 сентября 2021 г. Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства — по $22 млн и $104,5 млн соответственно. Сначала кредитная организация собиралась оспорить решение, но затем заключила с Генпрокураторой мировое соглашение, подразумевающее отказ от оспаривания действий друг друга по данному вопросу.