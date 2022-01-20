СК завершил расследование дела экс-министра Абызова

«Коммерсантъ» писал, что, по данным Генпрокуратуры, ФСБ и Росфинмониторинга, часть вырученных от сделок с экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. Однако в 2019 г. комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. Однако проект не состоялся и средства с десятипроцентным доходом, то есть $126,5 млн, подлежали возврату в Россию.