Альфа-банк и Генпрокуратура заключили мировое соглашение по делу Абызова

Сам Абызов сейчас находится в СИЗО. Его арестовали в марте 2019 г., вчера Мосгорсуд в очередной раз продлил эту меру пресечения — до 25 декабря 2021 г. Экс-министра обвиняют в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и «Региональным электрическим сетям» в период с 2011 по 2014 г. Кроме того, в конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у него 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд руб. Экс-министр свою вину не признает.