Альфа-банк и Генпрокуратура заключили мировое соглашение по делу Абызова
Альфа-банк и Генпрокуратура России заключили мировое соглашение по урегулированию ситуации, связанной задолженностью компаний экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Стороны договорились больше не оспаривать действия друг друга по данному делу. Банк направил средства на благотворительность в сфере образования и просвещения в России.
«Мы выражаем благодарность прокуратуре за конструктивный подход в ходе переговоров с банком», — заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
В начале августа Генпрокуратура направила иск к Абызову и Альфа-банку о взыскании с них $22 млн и $104,5 млн соответственно. 8 сентября Гагаринский суд Москвы удовлетворил требование ведомства. После этого оба ответчика заявили о намерении обжаловать данное решение.
Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, иск стал продолжением судебного разбирательства о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров 32 млрд руб. Генпрокуратура, ФСБ и Росфинмониторинг установили, что часть вырученных от сделок с экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. Однако в 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. Так как проект не состоялся, Абызов должен был вернуть средства в Россию, но разместил их на счетах в Альфа-банке.
Генпрокуратура пояснила, что, обслуживая эти счета, банк осуществил операции с «нелегальными средствами» и обратил в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги имели «коррупционное происхождение», поэтому их нельзя считать легальным объектом гражданского оборота и законным платежным средством, заявили в ведомстве.
Сам Абызов сейчас находится в СИЗО. Его арестовали в марте 2019 г., вчера Мосгорсуд в очередной раз продлил эту меру пресечения — до 25 декабря 2021 г. Экс-министра обвиняют в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и «Региональным электрическим сетям» в период с 2011 по 2014 г. Кроме того, в конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у него 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд руб. Экс-министр свою вину не признает.