Приставы потребовали изъять у Михаила Абызова компанию RU-COM в пользу государства

RU-COM была головной компанией, объединявшей активы Михаила Абызова в сфере энергетики и энергоинжиниринга, выкупленные бизнесменом в 2000-х гг. при разделении РАО «ЕЭС России». Энергоактивы RU-COM были в 2018 г. проданы Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко. Сейчас RU-COM владеет только компанией «RU-COM-инвест», которая, как и материнская, не ведет никакой хозяйственной деятельности, а в отчетности два года отражает убытки. Убыток с продаж в 2020 г. составил 16,6 млн руб., чистый убыток — 31,6 млн руб.