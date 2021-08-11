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Приставы потребовали изъять у Михаила Абызова компанию RU-COM в пользу государства

Иск к находящемуся в СИЗО экс-министру зарегистрирован в суде
Денис Балашов
Михаил Абызов может остаться не только без свободы, но и без своей компании /МАКСИМ СТУЛОВ / Ведомости

Гагаринский суд Москвы 2 августа зарегистрировал иск от пристава-исполнителя Константина Харламова к бывшему министру России по вопросам открытого правительства (2012–2018 гг.) Михаилу Абызову. Пристав просит обратить взыскание на принадлежащие должнику Абызову 100% доли в уставном капитале ООО «РУ-КОМ» для исполнения требований сводного исполнительного производства, сказала «Ведомостям» представитель суда. ФССП хочет забрать компанию экс-министра в рамках взыскания более 32,5 млрд руб., которое было назначено ему судом по иску Генпрокуратуры в октябре 2020 г., пояснил представитель суда.

RU-COM была головной компанией, объединявшей активы Михаила Абызова в сфере энергетики и энергоинжиниринга, выкупленные бизнесменом в 2000-х гг. при разделении РАО «ЕЭС России». Энергоактивы RU-COM были в 2018 г. проданы Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко. Сейчас RU-COM владеет только компанией «RU-COM-инвест», которая, как и материнская, не ведет никакой хозяйственной деятельности, а в отчетности два года отражает убытки. Убыток с продаж в 2020 г. составил 16,6 млн руб., чистый убыток — 31,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных