Приставы потребовали изъять у Михаила Абызова компанию RU-COM в пользу государства

Приставы потребовали изъять у Михаила Абызова компанию RU-COM в пользу государстваИск к находящемуся в СИЗО экс-министру зарегистрирован в суде
Гагаринский суд Москвы 2 августа зарегистрировал иск от пристава-исполнителя Константина Харламова к бывшему министру России по вопросам открытого правительства (2012–2018 гг.) Михаилу Абызову. Пристав просит обратить взыскание на принадлежащие должнику Абызову 100% доли в уставном капитале ООО «РУ-КОМ» для исполнения требований сводного исполнительного производства, сказала «Ведомостям» представитель суда. ФССП хочет забрать компанию экс-министра в рамках взыскания более 32,5 млрд руб., которое было назначено ему судом по иску Генпрокуратуры в октябре 2020 г., пояснил представитель суда.
RU-COM была головной компанией, объединявшей активы Михаила Абызова в сфере энергетики и энергоинжиниринга, выкупленные бизнесменом в 2000-х гг. при разделении РАО «ЕЭС России». Энергоактивы RU-COM были в 2018 г. проданы Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко. Сейчас RU-COM владеет только компанией «RU-COM-инвест», которая, как и материнская, не ведет никакой хозяйственной деятельности, а в отчетности два года отражает убытки. Убыток с продаж в 2020 г. составил 16,6 млн руб., чистый убыток — 31,6 млн руб.