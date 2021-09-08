Суд взыскал с Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства
Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства. Решение принято по иску Генпрокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и взыскал с "Альфа-банка" $104,5 млн, еще $22 млн - с Абызова», - сообщили агентству в суде.
Адвокат Абызова Юлий Тай заявил, что обжалует решение.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских оффшоров 32 млрд руб. Генпрокуратура, ФСБ и Росфинмониторинг установили, что часть вырученных от сделок с экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. Однако в 2019 г. комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.
«В связи с тем, что этот проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию», — отмечало издание.
Абызов был арестован в марте 2019 г. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 г. Кроме того, в конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд руб. Сам экс-министр свою вину не признает.