Суд взыскал с Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства

Абызов был арестован в марте 2019 г. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 г. Кроме того, в конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд руб. Сам экс-министр свою вину не признает.