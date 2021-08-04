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Генпрокуратура хочет взыскать с Абызова и Альфа-банка $126 млн

Ведомости

Генпрокуратура направила иск к экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании более $126 млн в пользу государства, сообщает ТАСС со ссылкой на Гагаринский суд Москвы, который будет рассматривать дело.

«В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора РФ к Абызову и Альфа-банку, в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства», — говорится в сообщении. По мнению ведомства, эти средства имеют сомнительное происхождение. Предварительное заседание по иску назначено на 12 августа.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров 32 млрд руб. Генпрокуратура, ФСБ и Росфинмониторинг установили, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. Однако в 2019 г. комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам, отмечает издание.

«В связи с тем, что этот проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию», — пишет «Коммерсантъ».

Абызов был арестован в марте 2019 г. Его обвинили в выводе за границу 4 млрд руб., принадлежавших «Сибэко» и Региональным электрическим сетям в период с 2011 по 2014 г. Кроме того, в конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у экс-министра 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд руб. Сам экс-министр свою вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных