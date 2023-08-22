Госзаказ составляет до 70% исследований ВЦИОМ

Госзаказ составляет до 70% исследований ВЦИОМГендиректор центра Валерий Федоров рассказал «Ведомостям» о работе социологов
Доля государственного заказа на исследования в работе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) варьируется в процентном соотношении от 50% до 70%, рассказал гендиректор центра Валерий Федоров в интервью «Ведомостям».
«Если экономически год хороший, то госзаказ может снижаться до доли около 50%. Если год сложный – то госзаказ поднимается порой до 70%», – отметил он.
Основная доля исследований проводится на социальную и политическую тематику, сказал Федоров. При этом число потенциальных заказчиков таких исследований сокращается «в силу самого устройства нашей политической системы», резюмировал он. «Хотя бывают и приятные исключения: например, в 2021 г. на последних думских выборах у нас был очень большой заказчик – партия «Новые люди». Им очень хотелось пройти в Думу, для этого им нужно было хорошо разбираться, что о них думают люди. Мы первыми – на базе анализа данных опросов – заявили, что они проходят!», – отметил Федоров.
Государственный бизнес также выступает заказчиком исследований ВЦИОМа. При этом часть исследований ВЦИОМ проводит pro bono, например, для благотворительных фондов. По оценке Федорова, таких исследований проводится от семи до 12 в год. Всего же в год ВЦИОМ проводит порядка 700 исследовательских проектов.
Согласно последнему опубликованному на сайте ВЦИОМ финансовому отчету за 2021 г. выручка от реализации составила 465,37 млн руб. без НДС. Годовая прибыль ВЦИОМ составила почти 23,3 млн руб.