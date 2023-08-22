Госзаказ составляет до 70% исследований ВЦИОМ

Основная доля исследований проводится на социальную и политическую тематику, сказал Федоров. При этом число потенциальных заказчиков таких исследований сокращается «в силу самого устройства нашей политической системы», резюмировал он. «Хотя бывают и приятные исключения: например, в 2021 г. на последних думских выборах у нас был очень большой заказчик – партия «Новые люди». Им очень хотелось пройти в Думу, для этого им нужно было хорошо разбираться, что о них думают люди. Мы первыми – на базе анализа данных опросов – заявили, что они проходят!», – отметил Федоров.