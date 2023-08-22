«Люди пока не любят общаться с роботами»

– Главный фактор влияния – это цифровизация, вся наша жизнь постепенно переходит в онлайн: музыка, кино, спорт, общение, покупки – все там. Соответственно, там же должны быть и опросы. Не скажу, что мы здесь первопроходцы. Когда-то мы были единственные, кто в России занимался опросами, но эти времена давно прошли. Сейчас в России около 600 исследовательских компаний, из них реально работает примерно половина, достаточно крупных – 20–25. Онлайном начинают заниматься все больше и больше. Есть очевидные лидеры – те, кто стартовал лет десять назад. Мы этой темой занимаемся больше пяти лет, но всерьез пошли «в сеть» только два года назад: сделали свою Всероссийскую репрезентативную онлайн-панель.