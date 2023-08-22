«Люди пока не любят общаться с роботами»Глава ВЦИОМа Валерий Федоров о том, как работает современная социология
Социологи все активнее используют современные технологии – онлайн-опросы, искусственный интеллект и анализ цифрового следа интернет-пользователей. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью «Ведомостям» рассказал, как при цифровизации получается сохранить репрезентативность опросов.
– Главный фактор влияния – это цифровизация, вся наша жизнь постепенно переходит в онлайн: музыка, кино, спорт, общение, покупки – все там. Соответственно, там же должны быть и опросы. Не скажу, что мы здесь первопроходцы. Когда-то мы были единственные, кто в России занимался опросами, но эти времена давно прошли. Сейчас в России около 600 исследовательских компаний, из них реально работает примерно половина, достаточно крупных – 20–25. Онлайном начинают заниматься все больше и больше. Есть очевидные лидеры – те, кто стартовал лет десять назад. Мы этой темой занимаемся больше пяти лет, но всерьез пошли «в сеть» только два года назад: сделали свою Всероссийскую репрезентативную онлайн-панель.
– Да, некоторое время назад они тоже стали перетекать в онлайн. Толчок этому дала пандемия: людям стало небезопасно выходить из дома. И такой метод, как онлайн фокус-группа, из сугубо нишевого превратился в общераспространенный. Появились и специфические онлайновые качественные исследования, например так называемый дискуссионный форум. Обычно фокус-группа проходит 2–3 часа – больше люди не выдерживают, да и в принципе интересные ответы к этому времени заканчиваются, начинаются повторы. А онлайн-форум может длиться несколько суток.
– Да, переписка группы людей. Причем один модератор может одновременно вести несколько форумов, потому что у всех разная скорость ответов. Это новый специфический онлайн-метод проведения качественных исследований, очень эффективный.