Газета
Общество / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Люди пока не любят общаться с роботами»

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров о том, как работает современная социология
Екатерина Гробман Анна Киселева
Валерий Федоров, глава ВЦИОМа / Евгений Разумный / Ведомости

Социологи все активнее используют современные технологии – онлайн-опросы, искусственный интеллект и анализ цифрового следа интернет-пользователей. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью «Ведомостям» рассказал, как при цифровизации получается сохранить репрезентативность опросов.

– Как повлияли научно-технические достижения последнего времени на методы измерения и технологию проведения опросов?

– Главный фактор влияния – это цифровизация, вся наша жизнь постепенно переходит в онлайн: музыка, кино, спорт, общение, покупки – все там. Соответственно, там же должны быть и опросы. Не скажу, что мы здесь первопроходцы. Когда-то мы были единственные, кто в России занимался опросами, но эти времена давно прошли. Сейчас в России около 600 исследовательских компаний, из них реально работает примерно половина, достаточно крупных – 20–25. Онлайном начинают заниматься все больше и больше. Есть очевидные лидеры – те, кто стартовал лет десять назад. Мы этой темой занимаемся больше пяти лет, но всерьез пошли «в сеть» только два года назад: сделали свою Всероссийскую репрезентативную онлайн-панель.

– В социологии особую ценность представляют качественные исследования, т. е. анализ нечисловых, описательных данных для понимания реальности отдельных людей. Такие исследования возможно проводить в онлайн-режиме?

– Да, некоторое время назад они тоже стали перетекать в онлайн. Толчок этому дала пандемия: людям стало небезопасно выходить из дома. И такой метод, как онлайн фокус-группа, из сугубо нишевого превратился в общераспространенный. Появились и специфические онлайновые качественные исследования, например так называемый дискуссионный форум. Обычно фокус-группа проходит 2–3 часа – больше люди не выдерживают, да и в принципе интересные ответы к этому времени заканчиваются, начинаются повторы. А онлайн-форум может длиться несколько суток.

– В каком формате он проходит? Это переписка?

– Да, переписка группы людей. Причем один модератор может одновременно вести несколько форумов, потому что у всех разная скорость ответов. Это новый специфический онлайн-метод проведения качественных исследований, очень эффективный.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных