Минздрав включил помощь ветеранам спецоперации в госпрограмму‎ «Развитие здравоохранения»

Среди новых задач интеграция ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российскую систему здравоохранения, медико-социальная помощь ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, а также развитие домена «Здравоохранение» на платформе «Гостех». Там будут собраны сервисы для определенных жизненных ситуаций.