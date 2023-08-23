Минздрав включил помощь ветеранам спецоперации в госпрограмму «Развитие здравоохранения»Задачи на 2024 год были скорректированы
Минздрав подготовил проект постановления правительства, включающий новые задачи в госпрограмму «Развитие здравоохранения» на 2024 г. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2024 г.
Среди новых задач интеграция ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российскую систему здравоохранения, медико-социальная помощь ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, а также развитие домена «Здравоохранение» на платформе «Гостех». Там будут собраны сервисы для определенных жизненных ситуаций.
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