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Минздрав включил помощь ветеранам спецоперации в госпрограмму‎ «Развитие здравоохранения»

Задачи на 2024 год были скорректированы
Анна Киселева Татьяна Князькова
​​Принципиально новыми направлениями в программе стали поддержка участников спецоперации и работа на новых территориях / Александр Полегенько / ТАСС

Минздрав подготовил проект постановления правительства, включающий новые задачи в госпрограмму «Развитие здравоохранения» на 2024 г. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2024 г.

Среди новых задач интеграция ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в российскую систему здравоохранения, медико-социальная помощь ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции, а также развитие домена «Здравоохранение» на платформе «Гостех». Там будут собраны сервисы для определенных жизненных ситуаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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