Жители элитных домов чаще остальных недовольны своими управляющими компаниями

Застройщики нередко позиционируют «стеклянные человейники» без парковок и других удобств как элитное или премиум-жилье, поэтому жалобы могут поступать именно от жильцов таких домов, рассказал «Ведомостям» Крохин. Активно покупают жилье сейчас не москвичи, а молодые люди из регионов, которые привыкли выражать свое мнение и недовольство в социальных сетях, говорит он. Жалобы из ТАО и ЮВАО могут исходить как раз от таких жильцов, отмечает он. ЮЗАО исторически является «демократическим» округом, в котором жители не боятся критиковать деятельность местных управленцев, продолжил эксперт. По его словам, тарифы в новой Москве долгое время устанавливались децентрализованно, из-за чего, например, в Новых Ватутинках в прошлом году повышали тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги (на горячую воду и отопление. – «Ведомости») на 52%, при этом в старых районах Москвы такой показатель составляет 12%.