Жители элитных домов чаще остальных недовольны своими управляющими компаниями

Жители элитных домов чаще остальных недовольны своими управляющими компаниямиЗаявленные услуги не соответствуют их завышенным ожиданиям
Владельцы квартир в жилых комплексах (ЖК) класса комфорт, бизнес и премиум в Москве выражают значительное недовольство работой своих управляющих компаний (УК): доля негативных сообщений в общедомовых чатах превышает 70% от их общего количества. Наибольший уровень негатива наблюдается в сегменте премиум – 76,52%. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Digital Guru (есть у «Ведомостей»).
Аналитики изучили 5,5 млн сообщений из 299 чатов жильцов многоквартирных домов за 2024 г., из них 95% (752 000 сообщений) касались деятельности частных УК. В исследовании не указано, являются ли УК частью структуры застройщика ЖК или это сторонние организации. Тенденция такова, что в жилье любого класса застройщик имеет свою аффилированную УК, которая «по счастливому стечению обстоятельств» выигрывает большинство конкурсов на управление новостройками, отмечает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.
Анализ данных по административным округам столицы показывает, что уровень негатива в обсуждениях действий УК остается высоким во всех районах и варьируется от 62,6 до 85,7%. Больше всего ими недовольны жильцы ТАО в новой Москве (85,71%), ЮЗАО (74,53%) и ЮВАО (73,58%).
В исследовании указывается, что основная доля негативных сообщений жильцов об УК во всех сегментах связана с некачественным предоставлением услуг ЖКХ. В сегменте комфорт этот показатель достигает 63,24%, в премиум – 62,26%, бизнесе – 59,79%. Вторая по распространенности проблема – некачественное содержание жилья – также присутствует во всех категориях, с наибольшим значением в премиум-сегменте – 46,29%.
Чаще всего в чатах жильцов домов всех классов обсуждают качество уборки, стоимость услуг и работу коммунальных систем. В домах комфорт-класса в теме недовольства лидирует уборка – 82 049 сообщений, затем стоимость услуг УК – 76 507 и водоснабжение – 31 839. В бизнес-сегменте приоритеты смещаются к стоимости услуг – 38 409, уборке – 31 511 и охране комплексов – 13 840; тогда как в премиум-классе доминируют обсуждения стоимости услуг – 1633, уборки – 768 и технических аспектов, таких как ремонт и обслуживание лифтов и отопление, – 686 сообщений.
Приобретатели самой дорогой недвижимости обычно ожидают, что УК вместе с заявленными услугами будут соответствовать самому высокому стандарту, указывает партнер аналитического агентства Digital Guru Ольга Соколова. С ней соглашается и топ-брокер агентства элитной недвижимости Whitewill Екатерина Левина: когда человек платит за комфорт уровня 5-звездочного отеля, он ожидает такого подхода на каждом этапе – от работы консьержа до уборки и регламентов по обслуживанию. Любые отклонения от этого уровня воспринимаются особенно остро, сказала она.
«Даже в благополучных жилых комплексах сложно обеспечить высокий уровень обслуживания, особенно если это крупный проект. Например, часть жителей готова доплатить за высокий уровень сервиса и контролировать его качество, а часть хочет сэкономить и не готова платить больше. Отсюда сложности с организацией, принятием решений и поиском компромиссов. Часто у самих жильцов нет единой позиции: мнения по ключевым вопросам могут расходиться», – поясняет Левина. На отношение к УК влияет и рост стоимости обслуживания, связанный с инфляцией и повышением цен на коммунальные и эксплуатационные услуги, который не всегда сопровождается реальным ростом качества, заключила эксперт.
Соколова, в свою очередь, добавила, что жителям может быть не так критично отсутствие нормального общения с УК или стиль общения сотрудников, но, если в доме часто отключается электричество, лифты работают с перебоями, а в подъездах не убираются неделями, это сразу вызывает эмоции.
Застройщики нередко позиционируют «стеклянные человейники» без парковок и других удобств как элитное или премиум-жилье, поэтому жалобы могут поступать именно от жильцов таких домов, рассказал «Ведомостям» Крохин. Активно покупают жилье сейчас не москвичи, а молодые люди из регионов, которые привыкли выражать свое мнение и недовольство в социальных сетях, говорит он. Жалобы из ТАО и ЮВАО могут исходить как раз от таких жильцов, отмечает он. ЮЗАО исторически является «демократическим» округом, в котором жители не боятся критиковать деятельность местных управленцев, продолжил эксперт. По его словам, тарифы в новой Москве долгое время устанавливались децентрализованно, из-за чего, например, в Новых Ватутинках в прошлом году повышали тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги (на горячую воду и отопление. – «Ведомости») на 52%, при этом в старых районах Москвы такой показатель составляет 12%.
В подготовке материала участвовали Анна Киселева и Екатерина Дорофеева