Посольство попросило застрявших в США россиян пожить у соотечественников
Российское посольство в Соединенных Штатах попросило россиян, застрявших в Америке из-за отмены рейсов между двумя странами, пожить у соотечественников. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил в Facebook, что сейчас дипмиссия финансирует проживание 47 россиян в гостинице недалеко от Нью-Йорка «в условиях жесткой нехватки средств».
«Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище», – написал Антонов.
Антонов напомнил, что для возвращения в Россию застрявшим в США необходимо зарегистрироваться на специальном разделе портала «Госуслуги». По его словам, пока регистрацию прошли недостаточно человек даже для одного самолета.
Рейсы для возвращения россиян из-за рубежа возобновились 6 апреля после приостановки в ночь на 4 апреля. С 27 марта Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.