Россия возобновила рейсы для вывоза граждан из других стран

Ранее о том, что Россия возобновит рейсы для возвращения россиян на родину, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он попросил подавать заявления на вывоз только тех, кто действительно намерен эвакуироваться из страны пребывания. По его словам, были случаи, когда россияне подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не приходили.