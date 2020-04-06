Россия возобновила рейсы для вывоза граждан из других стран
Рейсы для возвращения россиян из-за рубежа продолжатся с 6 апреля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Первые два рейса доставят россиян из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.
Ранее о том, что Россия возобновит рейсы для возвращения россиян на родину, сообщил премьер Михаил Мишустин. Он попросил подавать заявления на вывоз только тех, кто действительно намерен эвакуироваться из страны пребывания. По его словам, были случаи, когда россияне подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не приходили.
С 27 марта Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Последние тоже были приостановлены в полночь 4 апреля. Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла приостановку тем, что нужно собрать данные, «чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России» (цитата по ТАСС).