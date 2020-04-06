Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию

При этом Мишустин попросил подавать заявления на вывоз только тех россиян, кто действительно намерен эвакуироваться из страны пребывания. По его словам, были случаи, когда россияне подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не приходили, самолеты летели обратно в Россию пустыми, а те, кому нужно было вернуться на родину, не могли сесть на самолет. Премьер призвал относиться к подаче заявки на вывоз ответственно. Заявление нужно подать на портале госуслуг, уточнил он. «Мы никогда не оставляем наших людей... Мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулись домой», – сказал Мишустин.