Мишустин рассказал о возобновлении вывозных рейсов в Россию
Премьер Михаил Мишустин заявил о возобновлении рейсов для возвращения россиян на родину, передает ТАСС. По словам премьера, 6 апреля будет подготовлен график первых вывозных рейсов. Он будет формироваться в соответствии с поданными заявлениями находящихся за границей россиян. «В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы», – пояснил Мишустин на совещании со своими заместителями. По его словам, первые вывозные рейсы будут выполнены уже вечером 6 апреля. Информация о них будет публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом Мишустин попросил подавать заявления на вывоз только тех россиян, кто действительно намерен эвакуироваться из страны пребывания. По его словам, были случаи, когда россияне подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не приходили, самолеты летели обратно в Россию пустыми, а те, кому нужно было вернуться на родину, не могли сесть на самолет. Премьер призвал относиться к подаче заявки на вывоз ответственно. Заявление нужно подать на портале госуслуг, уточнил он. «Мы никогда не оставляем наших людей... Мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулись домой», – сказал Мишустин.
Россия в ночь с 3 на 4 апреля приостановила все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на соответствующую телеграмму Росавиации. 31 марта Россия сократила число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Такое решение было принято для более тщательной медицинской проверки возвращающихся, говорил министр транспорта Евгений Дитрих.