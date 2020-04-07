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Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты за апрель

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Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат обычную зарплату, поскольку этот период не относится к праздничным дням или выходным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда. Сотрудники предприятий со сдельной оплатой могут рассчитывать на премию в том случае, если их работодатель примет такое решение, уточнили в ведомстве.

25 марта президент Владимир Путин во время обращения к нации объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснял, что те, кто работал до сих пор на «удаленке», будут продолжать работать. Позже Власти Москвы и Подмосковья разрешили работать зоомагазинам, салонам сотовой связи, продавцам оптики и медицинского оборудования, а также салонам красоты с медицинской лицензией. 2 апреля президент продлил режим нерабочих дней с сохранением зарплаты до конца месяца.

В России, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 из 85 регионов. Больше всего заболевших выявлено в Москве – 5181. Выздоровевших – 494 человека. Умерли 58.

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