Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. С 22 апреля в Подмосковье так же, как и в Москве, вводятся новые правила использования цифровых пропусков:
в общественном транспорте будут действовать только электронные средства платежа – карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты, их номер нужно указать при получении цифрового пропуска;
для волонтеров вводится специальный тип пропуска;
обладатели удостоверений гособразца (военнослужащие, чиновники, судьи, адвокаты) и журналисты должны оформлять цифровой пропуск с указанием номера автомобиля или электронной карты.
Кроме того, Воробьев распорядился, чтобы медиков размещали в гостиницах и бесплатно доставляли их до больниц, а больным ОРВИ бесплатно выдавали лекарства.
По данным на 18 апреля, в России выявлено почти 36 800 больных коронавирусом, 313 человек скончались. Больше всего заболевших в московском регионе: свыше 20 000 в Москве и почти 4000 в Подмосковье.