В Киеве мужчина пригрозил взорвать бомбу в банке

По его словам, в 12.00 по местному времени в полицию позвонила представительница банка и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина и сказал, что у него в рюкзаке бомба. Со слов женщины, он также попросил вызвать полицию, написал Геращенко на своей странице в Facebook.