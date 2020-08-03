В Киеве мужчина пригрозил взорвать бомбу в банке
Полиция Киева ведет переговоры с неизвестным мужчиной, который зашел в отделение «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко со ссылкой на представительницу банка.
Захвативший отделение банка задержан, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на представителя СБУ.
Полицейские объявили специальную операцию «Гром» и начали переговоры с захватчиком. В ходе разговора они предложили ему сдаться. Сотрудники банка покинули здание, руководитель отделения остался, рассказал Геращенко. Позже замминистра опубликовал в фейсбуке фото преступника. По данным МВД, это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
«По его социальным сетям – это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров», – пояснил Геращенко. На месте создан оперативный штаб СБУ и милиции. Введен в действие план специальной операции «Бумеранг», говорится в сообщении на сайте МВД.