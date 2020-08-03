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В Киеве мужчина пригрозил взорвать бомбу в банке

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Полиция Киева ведет переговоры с неизвестным мужчиной, который зашел в отделение «Универсал банка» в бизнес-центре «Леонардо» и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Об этом сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко со ссылкой на представительницу банка.

Захвативший отделение банка задержан, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на представителя СБУ.

По его словам, в 12.00 по местному времени в полицию позвонила представительница банка и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина и сказал, что у него в рюкзаке бомба. Со слов женщины, он также попросил вызвать полицию, написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Полицейские объявили специальную операцию «Гром» и начали переговоры с захватчиком. В ходе разговора они предложили ему сдаться. Сотрудники банка покинули здание, руководитель отделения остался, рассказал Геращенко. Позже замминистра опубликовал в фейсбуке фото преступника. По данным МВД, это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

«По его социальным сетям – это психически неуравновешенный человек. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров», – пояснил Геращенко. На месте создан оперативный штаб СБУ и милиции. Введен в действие план специальной операции «Бумеранг», говорится в сообщении на сайте МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных