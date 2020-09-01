Аксенов сообщил о росте турпотока в Крым на 15%

Большинство (70,2%) туристов прибыли на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, на самолетах ‒ 25%, на поездах ‒ 4,5%, через российскую госграницу на участках Армянск, Джанкой и Перекоп ‒ менее 1%. По данным министерства курортов и туризма республики, с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули более 3,5 млн туристов, рассказал Аксенов. Отели на Южном берегу Крыма были загружены на 95%, в среднем по республике номерной фонд был заполнен на 80%. В Крыму в настоящий момент работает 826 гостиниц, добавил он.