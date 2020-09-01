Аксенов сообщил о росте турпотока в Крым на 15%
Более 2 млн туристов посетили Крым в августе, это на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 г., заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «В контакте».
«За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 106 000 туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года», ‒ сообщил Аксенов.
Большинство (70,2%) туристов прибыли на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, на самолетах ‒ 25%, на поездах ‒ 4,5%, через российскую госграницу на участках Армянск, Джанкой и Перекоп ‒ менее 1%. По данным министерства курортов и туризма республики, с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули более 3,5 млн туристов, рассказал Аксенов. Отели на Южном берегу Крыма были загружены на 95%, в среднем по республике номерной фонд был заполнен на 80%. В Крыму в настоящий момент работает 826 гостиниц, добавил он.