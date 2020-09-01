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Аксенов сообщил о росте турпотока в Крым на 15%

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Более 2 млн туристов посетили Крым в августе, это на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 г., заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «В контакте».

«За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 106 000 туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года», ‒ сообщил Аксенов.

Большинство (70,2%) туристов прибыли на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, на самолетах ‒ 25%, на поездах ‒ 4,5%, через российскую госграницу на участках Армянск, Джанкой и Перекоп ‒ менее 1%. По данным министерства курортов и туризма республики, с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули более 3,5 млн туристов, рассказал Аксенов. Отели на Южном берегу Крыма были загружены на 95%, в среднем по республике номерной фонд был заполнен на 80%. В Крыму в настоящий момент работает 826 гостиниц, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных