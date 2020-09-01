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Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

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Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцинация начнется только 5 сентября», — сказал Гинцбург. Он отметил, что вакцина будет развезена 3-4 сентября, но скрининг добровольцев продлится до 5 сентября.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что массовая вакцинация населения России от коронавируса из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября ‒ декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19. Кандидатов отберут по медицинским показаниям. В течение полугода они будут находиться под постоянным наблюдением врачей, рассказал мэр.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.

Ранее по теме: Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных