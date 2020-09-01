Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вакцинация начнется только 5 сентября», — сказал Гинцбург. Он отметил, что вакцина будет развезена 3-4 сентября, но скрининг добровольцев продлится до 5 сентября.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что массовая вакцинация населения России от коронавируса из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября ‒ декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19. Кандидатов отберут по медицинским показаниям. В течение полугода они будут находиться под постоянным наблюдением врачей, рассказал мэр.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.