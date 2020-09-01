Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что массовая вакцинация населения России от коронавируса из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября ‒ декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи смогут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса. Оставить заявку на участие в программе может любой москвич старше 18 лет, не болевший COVID-19. Кандидатов отберут по медицинским показаниям. В течение полугода они будут находиться под постоянным наблюдением врачей, рассказал мэр.