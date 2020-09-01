Суд арестовал следователя центрального аппарата СК по делу о взятке
Басманный районный суд Москвы арестовал до 31 октября следователя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) Грея Эфендиева, которому предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки в размере 5 млн руб., сообщили в пресс-службе суда.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября 2020 г. в отношении Эфендиева Грея Халидиновича», – говорится в сообщении.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Эфендиева меры пресечения в виде домашнего ареста, добавили в пресс-службе.
Ранее Эфендиеву предъявили обвинение в посредничестве при получении взятки. По данным следствия, Эфендиев предложил другому сотруднику ГСУ СК получить через него взятку в размере 5 млн руб. за освобождение лица от уголовной ответственности.