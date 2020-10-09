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Молодежная сборная РФ по футболу с крупным счетом победила Эстонию

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Российская молодежная сборная по футболу обыграла команду сверстников из Эстонии с крупным счетом, сообщает «Р-спорт».

Матч состоялся на «Арене Химки» в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года и завершился победой российской команды со счетом 4:0.

Первый гол в матче забил защитник эстонской сборной Магнус Виллота, отправив мяч в собственные ворота. Два мяча забил Федор Чалов, еще один — Константин Кучаев.

Российская сборная с 20 очками в девяти матчах лидирует в группе 5 турнира. На втором месте команда Польши с 16 очками после восьми игр. Следующий и заключительный матч российской сборной в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы пройдет 13 октября на выезде с командой Латвии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных