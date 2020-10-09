Молодежная сборная РФ по футболу с крупным счетом победила Эстонию
Российская молодежная сборная по футболу обыграла команду сверстников из Эстонии с крупным счетом, сообщает «Р-спорт».
Матч состоялся на «Арене Химки» в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 года и завершился победой российской команды со счетом 4:0.
Первый гол в матче забил защитник эстонской сборной Магнус Виллота, отправив мяч в собственные ворота. Два мяча забил Федор Чалов, еще один — Константин Кучаев.
Российская сборная с 20 очками в девяти матчах лидирует в группе 5 турнира. На втором месте команда Польши с 16 очками после восьми игр. Следующий и заключительный матч российской сборной в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы пройдет 13 октября на выезде с командой Латвии.