Молодежная сборная РФ по футболу с крупным счетом победила Эстонию

Российская сборная с 20 очками в девяти матчах лидирует в группе 5 турнира. На втором месте команда Польши с 16 очками после восьми игр. Следующий и заключительный матч российской сборной в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы пройдет 13 октября на выезде с командой Латвии.