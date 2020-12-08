WP: Pfizer сообщила о нехватке вакцины от коронавируса для США

Американская фармкомпания Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет поставить существенное количество дополнительных доз вакцины от коронавируса до конца июня или июля 2021 г., так как их раскупили другие страны. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.