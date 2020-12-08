WP: Pfizer сообщила о нехватке вакцины от коронавируса для США
Американская фармкомпания Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет поставить существенное количество дополнительных доз вакцины от коронавируса до конца июня или июля 2021 г., так как их раскупили другие страны. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание отметило, что нехватка вакцины означает, что правительству США, вероятно, не удастся нарастить поставки вакцины Pfizer так быстро, как ожидалось. Из-за этого возникают сомнения в том, что власти смогут по графику провести массовую вакцинацию населения к концу весны или началу лета.
Pfizer занималась разработкой вакцины от коронавируса совместно с немецкой компанией BioNTech. Компании завершили третий этап испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. Ранее компании подписали соглашение на поставку до 40 млн доз вакцины в Британию в 2020 и 2021 гг.