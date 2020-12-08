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WP: Pfizer сообщила о нехватке вакцины от коронавируса для США

Ведомости

Американская фармкомпания Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет поставить существенное количество дополнительных доз вакцины от коронавируса до конца июня или июля 2021 г., так как их раскупили другие страны. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отметило, что нехватка вакцины означает, что правительству США, вероятно, не удастся нарастить поставки вакцины Pfizer так быстро, как ожидалось. Из-за этого возникают сомнения в том, что власти смогут по графику провести массовую вакцинацию населения к концу весны или началу лета.

Pfizer занималась разработкой вакцины от коронавируса совместно с немецкой компанией BioNTech. Компании завершили третий этап испытаний вакцины, эффективность которой оценивается в 95%. 2 декабря компании получили временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. Ранее компании подписали соглашение на поставку до 40 млн доз вакцины в Британию в 2020 и 2021 гг.

Ранее по теме: Pfizer и BioNTech подали заявку на условную регистрацию их вакцины в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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