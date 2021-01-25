СМИ сообщили о ранении трех россиян в результате нападения в Стамбуле
В Стамбуле в результате нападения местного жителя ранены трое российских граждан, двое из пострадавших — женщины, сообщили «РИА Новости» источники в городской полиции.
По словам собеседника издания, россиянок Александру Р. и Александру В., а также россиянина Максима М. атаковал ножом мужчина в стамбульском районе Бешикташ.
«Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, нападавшим оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Его сейчас ищут полицейские.