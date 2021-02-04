Ректор ВШЭ пообещал не наказывать арестованных после акций преподавателей и студентов
Высшая школа экономики (ВШЭ) не будет наказывать преподавателей и студентов, арестованных после несогласованных акций в поддержку основателя ФБК (включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, однако будет жестко пресекать попытки вовлечь вуз в политику. Об этом заявил ректор Ярослав Кузьминов в обращении, опубликованном на сайте учебного заведения.
«Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест или получил штраф за участие в несогласованных акциях, — они уже наказаны по решению суда», — заявил Кузьминов. В то же время ректор предупредил, что участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, «будь то наш бренд или другие наши корпоративные ресурсы, недопустимо».
«Мы будем последовательно и жестко пресекать такого рода попытки», — заявил Кузьминов. Он подчеркнул, что университет не должен становиться «площадкой политической борьбы», отметив, что это правило соблюдается в вузах Европы и США.
«Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть», — пожаловался Кузьминов, имея в виду обвинения вуза как в поддержке власти, так и в поддержке оппозиции. Он также заявил, что ВШЭ получает ультимативные требования, угрозы и оскорбления от сторонников Навального.
«Это типичный сетевой хейт, цель которого – вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки», — пояснил Кузьминов.
Ранее ВШЭ разорвала контракт с преподавателем Анной Велликок. Ее арестовали на 14 суток за репост видеообращения Навального перед несанкционированными акциями 23 января. В вузе объяснили, что Велликок не была штатным преподавателем и гражданско-правовой договор (ГПХ) с ней был подписан на ограниченное число занятий в рамках курса общей продолжительностью 24 часа. Занятия должны были пройти 3, 4, 10 и 11 февраля. Однако из-за ареста она не могла фактически провести занятия в эти даты, из-за чего договор был расторгнут, объяснили в ВШЭ.
Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге после объявления приговора также прошли акции протеста. По данным «ОВД-Инфо», на всех трех мероприятиях задержано более 10 тыс. человек. МВД не сообщало о числе задержанных. На 4 февраля, сообщают в «ОВД-Инфо», различные сроки ареста получили около 100 участников акций.