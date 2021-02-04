Ректор ВШЭ пообещал не наказывать арестованных после акций преподавателей и студентов

«Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест или получил штраф за участие в несогласованных акциях, — они уже наказаны по решению суда», — заявил Кузьминов. В то же время ректор предупредил, что участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, «будь то наш бренд или другие наши корпоративные ресурсы, недопустимо».