«Вести недели» показали место проживания Навального во время лечения в Германии

Корреспондент программы утверждает, что оппозиционер «снял дом в самом престижном районе Фрайбурга» и заселился туда в конце ноября. «Сутки на этой вилле обходятся в 530 евро плюс залог. Владелец просит наличными. Навальный жил здесь почти два месяца — вплоть до самого отъезда. Значит, только на проживание во Фрайбурге он потратил больше 30 тыс. евро» — говорится в сюжете.