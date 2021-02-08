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«Вести недели» показали место проживания Навального во время лечения в Германии

Ведомости

Программа «Вести недели» на телеканале «Россия 24» сняла сюжет, в котором показала виллу, где во время реабилитации после возможного отравления проживал основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный со своей супругой.

Корреспондент программы утверждает, что оппозиционер «снял дом в самом престижном районе Фрайбурга» и заселился туда в конце ноября. «Сутки на этой вилле обходятся в 530 евро плюс залог. Владелец просит наличными. Навальный жил здесь почти два месяца — вплоть до самого отъезда. Значит, только на проживание во Фрайбурге он потратил больше 30 тыс. евро» — говорится в сюжете.

По информации «Вестей недели», в доме два этажа площадью около 100 и 210 кв м соответственно. На первом расположена гостиная, две спальни с террасой, кухня, уборная, ванная и бассейн. Отдельно в сюжете акцентировали внимание на подарочной бутылке вина и туалетном ёршике. На втором этаже — гостиная с обеденным столом, кухня и гардеробная.

Кадры с виллы, где жил Навальный, в ролике чередуются с отрывками из фильма «Дворец для Путина. История самой большой взятки», снятого ФБК и опубликованного 19 января. В сюжете «Вестей недели» показана студия, где оппозиционер снимал этот фильм, для которого якобы нанял 20 человек. Утверждается, что съемки совместно с проживанием обошлись Навальному в 1 млн евро.

«Проблема в том, на чьи деньги официально безработный блогер снял эти два этажа и кто оплатил ему создание псевдодокументального фильма», — утверждает автор сюжета.

14 октября 2020 г. Навальный сообщил на своей странице в Instagram, что его проживание в Германии после того, как он выписался из берлинской клиники «Шарите» 23 сентября, оплатил предприниматель, ресторатор и основатель «Евросети» Евгений Чичваркин. Лечение в самой больнице проспонсировали Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов.

Самолет из Омска до Берлина, на котором перевезли Навального после того, как 20 августа он впал в кому, оплатил предприниматель Борис Зимин. Последнего 6 октября Навальный упомянул также в интервью Юрию Дудю, когда сообщил, что оказывает тому юридические услуги официально и получает за это зарплату, составляющую большую часть его дохода. 

Ранее по теме: Кремль прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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