ФСБ сообщила о задержании экстремистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

«В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ», — сообщили в ФСБ. Речь идет о пресечении деятельности запрошенного в России межрегионального экстремистского сообщества международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Ее идеология — такфиризм (обвинение в неверии) дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата.