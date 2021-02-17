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ФСБ сообщила о задержании экстремистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

Ведомости

В четырех регионах России задержаны 19 исламских экстремистов, планировавших диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ», — сообщили в ФСБ. Речь идет о пресечении деятельности запрошенного в России межрегионального экстремистского сообщества международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Ее идеология — такфиризм (обвинение в неверии) дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата.

В ходе обысков у задержанных изъяли свыше 40 экземпляров экстремистских материалов. В лесном массиве Карачаево-Черкесии был найден тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе «пояс смертника с поражающими элементами».

Задержанным предъявили обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Десять организаторов и активных участников группы арестованы. По данным ФСБ, в результате экспертиз планируется дополнительно квалифицировать их действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных