ФСБ сообщила о задержании экстремистов, планировавших теракты на Северном Кавказе
В четырех регионах России задержаны 19 исламских экстремистов, планировавших диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно-террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ», — сообщили в ФСБ. Речь идет о пресечении деятельности запрошенного в России межрегионального экстремистского сообщества международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Ее идеология — такфиризм (обвинение в неверии) дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата.
В ходе обысков у задержанных изъяли свыше 40 экземпляров экстремистских материалов. В лесном массиве Карачаево-Черкесии был найден тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе «пояс смертника с поражающими элементами».
Задержанным предъявили обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Десять организаторов и активных участников группы арестованы. По данным ФСБ, в результате экспертиз планируется дополнительно квалифицировать их действия.