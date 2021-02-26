Пригожин ответил на включение в список разыскиваемых ФБР лиц
Американские власти для прикрытия разногласий между государством и населением страны используют «российскую угрозу» и устраивают «шоу с розыском», заявил предприниматель Евгений Пригожин в ответ на обнародование Федеральным бюро расследований (ФБР) США информации о готовности заплатить до $250 тыс. за сведения о бизнесмене, которые приведут к его аресту.
«Американское общество находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза — основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США», — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
Пригожин добавил, что охота ведется на ту половину американцев, что поддерживает традиционные ценности: не хочет «массовой миграции» и выступает против «гомосексуализма и других либеральных штучек». «Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведется охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», — заявил бизнесмен.
В «Конкорде» при этом напомнили, что Интерпол летом прошлого года прекратил международное преследование Пригожина, начатое в рамках уголовного дела по обвинению во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Так, ведомство пришло к выводу, что дело носит политический характер, отметили в компании. Кроме того, в марте 2017 г. Министерство юстиции США сняло обвинение по уголовному делу о вмешательстве в американские выборы с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».
Ранее сегодня на сайте ФБР появился список 13 объявленных в розыск россиян, которые якобы участвовали в сговоре против США и вмешались во внутренние дела страны. В документе фигурировал и Пригожин, который якобы «склонен скрываться от правосудия за пределами страны».
«Он предположительно контролировал и санкционировал операции Агентства интернет-исследований, направленные на вмешательство в политику и выборы в США, в том числе приобретение компьютерного серверного пространства в США, создание сотен вымышленных виртуальных личностей и хищение личных данных лиц, проживающих в США. Эти действия были предположительно предприняты, чтобы оказать влияние на значительное число американцев в целях вмешательства в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 г.» — говорится в заявлении ФБР.
Отмечается, что ордер на арест Пригожина был выдан судом 16 февраля 2018 г. За информацию о бизнесмене обещают выплатить до $250 тыс.