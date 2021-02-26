Пригожин ответил на включение в список разыскиваемых ФБР лиц

В «Конкорде» при этом напомнили, что Интерпол летом прошлого года прекратил международное преследование Пригожина, начатое в рамках уголовного дела по обвинению во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Так, ведомство пришло к выводу, что дело носит политический характер, отметили в компании. Кроме того, в марте 2017 г. Министерство юстиции США сняло обвинение по уголовному делу о вмешательстве в американские выборы с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».