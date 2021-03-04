Кадыров опубликовал фото с Пригожиным и потребовал от ФБР $250 000

«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч!», — написал Кадыров в своем Telegram. Пригожин, по его словам, находится у него в гостях в Грозном и он готов принять сумму, но только наличными, так как из-за санкций его зарубежные счета заблокированы.