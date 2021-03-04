Кадыров опубликовал фото с Пригожиным и потребовал от ФБР $250 000
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов раскрыть информацию о нахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина, за которую американское Федеральное бюро расследований (ФБР) ранее пообещало $250 000.
«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч!», — написал Кадыров в своем Telegram. Пригожин, по его словам, находится у него в гостях в Грозном и он готов принять сумму, но только наличными, так как из-за санкций его зарубежные счета заблокированы.
«Упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», — попросил Кадыров.
ФБР включило Пригожина в список разыскиваемых лиц с наградой за информацию о нем в конце февраля. Вместе с ним в розыск объявлены еще 12 россиян, все они якобы участвовали в сговоре против США и вмешались во внутренние дела страны. В ФБР отметили, что Пригожин, якобы «склонен скрываться от правосудия за пределами страны».
Пригожина уже объявляли в розыск в связи с делом о вмешательстве в американские выборы 2016 г., однако в 2020 г. Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена. Международная организация пришла к выводу, что дело носит политический характер. Кроме того, еще в марте 2017 г. Минюст США снял обвинение по уголовному делу о вмешательстве в американские выборы с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».
Сам Кадыров с 2017 г. находится под американскими санкциями в рамках «акта Магнитского» по обвинению в нарушениях прав человека, незаконных преследованиях, пытках и бессудных казнях. В декабре 2020 г. Минфин США также ввел санкции против промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, проводящей бои по смешанным единоборствам, бойцовского клуба ММА «Ахмат», ФК «Ахмат Грозный», Фонда Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», а также ООО «Чеченские минеральные воды». Обоснованием для включения в санкционный список стало то, что «они принадлежат или контролируются» Кадыровым или фондом Ахмата Кадырова.