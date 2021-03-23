Еврокомиссия анонсировала юридические меры против AstraZeneca

«Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена, при этом страны ЕС остро зависят от нее для выполнения своих планов вакцинации, поэтому у нас нет иного выбора кроме применения юридических мер в отношении нее», – сказал Шефчович (цитата по ТАСС). По его словам, эти меры включают пропорциональные ограничения экспорта.