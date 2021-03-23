Еврокомиссия анонсировала юридические меры против AstraZeneca
Европейский союз предпримет юридические меры в отношении AstraZeneca за недопоставку вакцины от коронавируса, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции.
«Не секрет, что у ЕС есть проблемы с AstraZeneca, компания не выполняет в полном объеме свои контрактные обязательства, коммуникация с ней затруднена, при этом страны ЕС остро зависят от нее для выполнения своих планов вакцинации, поэтому у нас нет иного выбора кроме применения юридических мер в отношении нее», – сказал Шефчович (цитата по ТАСС). По его словам, эти меры включают пропорциональные ограничения экспорта.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др.
Позже Комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора, а затем и Всемирная организация здравоохранения сообщили, что не выявили связи между осложнениями у привитых вакциной AstraZeneca и качеством препарата. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.