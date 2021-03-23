Сербия получила новую партию вакцины «Спутник V»
Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Сербию, сообщает агентство Tanjug.
«Самолет Air Serbia доставил из Москвы еще 100 тыс. доз "Спутника V"», – говорится в сообщении. Самолет с 19 контейнерами вакцины прибыл в белградский аэропорт Николы Тесла. Препарат произведен на заводе Generium во Владимирской области. Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович выразил уверенность, что производство «Спутника V» в стране начнется к 17 мая.
Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение «Спутника V» на территории страны в конце прошлого года, вакцинация препаратом началась 6 января. РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины. Первая партия поступила в страну 30 декабря.
«Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 55 странах мира с общим населением свыше 1,4 млрд человек.