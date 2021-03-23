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Сербия получила новую партию вакцины «Спутник V»

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Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Сербию, сообщает агентство Tanjug.

«Самолет Air Serbia доставил из Москвы еще 100 тыс. доз "Спутника V"», – говорится в сообщении. Самолет с 19 контейнерами вакцины прибыл в белградский аэропорт Николы Тесла. Препарат произведен на заводе Generium во Владимирской области. Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович выразил уверенность, что производство «Спутника V» в стране начнется к 17 мая.

Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение «Спутника V» на территории страны в конце прошлого года, вакцинация препаратом началась 6 января. РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины. Первая партия поступила в страну 30 декабря.

«Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 55 странах мира с общим населением свыше 1,4 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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