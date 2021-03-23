Сербия получила новую партию вакцины «Спутник V»

«Спутник V», разработанный в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована в 55 странах мира с общим населением свыше 1,4 млрд человек.