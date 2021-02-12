Режиссер Кустурица привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Он подчеркнул, что большинство сербов верят в эффективность «Спутника V». «Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80% сербов верят русским и верят в эффективность «Спутника V». Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная», — отметил Кустурица.