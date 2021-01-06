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Глава МВД и спикер парламента Сербии сделали прививки «Спутником V»

Ведомости

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич 6 января сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщили «РИА Новости».

Дачич отметил, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич сделала прививку препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Президент страны Александр Вучич заявил, что выберет вакцину другого производителя.

«Мы этим (вакцинацией. — Ведомости) хотели показать, что верим в вакцинацию и таким образом подержать этот процесс. А потому что уже прошло 20 минут, могу сказать, что нет никаких неприятных ощущений», — рассказал Дачич.

24 декабря в Сербии началась вакцинация населения от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что 6 января в Сербии началась вакцинация препаратом «Спутник V». Первая партия вакцины поступила в страну 30 декабря. Ее применение было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в Сербии, отметили в пресс-службе. РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Вакцина стала первой зарегистрированной в мире. Ее эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса – 100%.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных