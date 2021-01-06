Глава МВД и спикер парламента Сербии сделали прививки «Спутником V»
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич 6 января сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщили «РИА Новости».
Дачич отметил, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич сделала прививку препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Президент страны Александр Вучич заявил, что выберет вакцину другого производителя.
«Мы этим (вакцинацией. — Ведомости) хотели показать, что верим в вакцинацию и таким образом подержать этот процесс. А потому что уже прошло 20 минут, могу сказать, что нет никаких неприятных ощущений», — рассказал Дачич.
24 декабря в Сербии началась вакцинация населения от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что 6 января в Сербии началась вакцинация препаратом «Спутник V». Первая партия вакцины поступила в страну 30 декабря. Ее применение было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в Сербии, отметили в пресс-службе. РФПИ и правительство страны договорились о поставке 2 млн доз вакцины.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Вакцина стала первой зарегистрированной в мире. Ее эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса – 100%.