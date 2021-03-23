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Голикова назвала число привившихся от гриппа жителей России

Ведомости

Более 70 млн человек в России привились от гриппа, вакцинация прошла незаметно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

«Для всех незаметно прошла вакцинация от гриппа. Мы себе поставили задачу привить 70 млн человек. И привили», — сказала Голикова. Она рассказала, что россияне шли активно прививаться от гриппа еще до появления вакцины от коронавируса. По ее словам, на это повлияли экспертные мнения о том, что со временем COVID-19 приравняют к простудным сезонным заболеваниям.

Ранее объемы производства вакцин в России обсуждались на совещании у президента Владимира Путина, которое проходило в режиме видеоконференц-связи. По словам президента, вакцинацию от коронавируса (практически всю — вакциной «Спутник V», разработанной Институтом им. Гамалеи) провели 6,2 млн человек, в том числе 4,2 млн – обеими компонентами.

Ранее по теме: Чиновники обещают ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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