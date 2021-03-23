Голикова назвала число привившихся от гриппа жителей России

«Для всех незаметно прошла вакцинация от гриппа. Мы себе поставили задачу привить 70 млн человек. И привили», — сказала Голикова. Она рассказала, что россияне шли активно прививаться от гриппа еще до появления вакцины от коронавируса. По ее словам, на это повлияли экспертные мнения о том, что со временем COVID-19 приравняют к простудным сезонным заболеваниям.