США опровергли обстрел своей военной базы в Сирии
Пентагон опроверг сообщения о том, что американская база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу, заявил официальный представитель возглавляемой США антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.
«Одна ракета приземлилась в сотнях метров от американских сил. Никто не пострадал, ущерба нанесено не было», — рассказал Маротто (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня телеканал Al-Mayadeen сообщил, что военная база США на северо-западе Сирии в районе газового завода Коноко подверглась ракетному обстрелу.
По данным канала, на американскую базу упало несколько ракет неизвестного происхождения, в следствие чего ряд военнослужащих США получили ранения.